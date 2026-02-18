Aller au menu Aller à la page

Daexon : quand le hasard devient destin, entre la France et la Corée

#Invité du mercredi l 2026-02-18

Séoul au jour le jour

Alors qu’il s’apprête à dévoiler un nouveau single à la fin du mois de février, l’artiste français Daexon, installé en Corée du Sud, nous ouvre les portes de son univers musical.

Danseur pour des artistes de la scène K-pop, modèle pour de grandes marques, acteur dans plusieurs productions coréennes, Daexon trace aujourd’hui sa propre voie en tant que chanteur solo. Son style se distingue par une sensibilité R&B mêlée à des sonorités coréennes traditionnelles, comme il l’a déjà exploré dans son single « Fate ».

Dans cette interview, il revient sur son parcours entre la France et la Corée, sur les étapes de sa formation artistique, et sur les défis qu’il a rencontrés en tant qu’artiste étranger dans l’industrie du divertissement coréenne. Il nous parle aussi de l’importance de l’image dans la K-pop, de son identité artistique en construction, et des inspirations qui nourrissent sa musique.

Une rencontre avec un artiste à la croisée des cultures, à un moment clé de son parcours, juste avant la sortie de son prochain chapitre musical.
