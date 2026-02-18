Les anciens tubes font leur grand retour dans les classements musicaux

ⓒ Pisces Entertainment, CAM WITH US, Hours Entertainment

Selon l’industrie musicale, de nombreuses chansons anciennes effectuent une remontée dans les classements. Le 6 février, dans le « Top 100 » de Melon, la plus grande plateforme de streaming musical en Corée du Sud, le titre de Car, the Garden, « Tu deviens mon petit monde », sortie en 2021, s’est hissée à la première place. « L’amour est comme la pluie de printemps, la rupture est comme la pluie d’hiver » de Lim Hyun-jung, datant de 2003, s’est classée 32e, tandis que « Love Love Love » d’Epik High, sorti en 2007, a occupé la 34e place.





Les raisons de ce regain d’intérêt varient selon les chansons. « Love Love Love » a rapidement gagné des places grâce à la popularité en ligne d’un challenge, consistant à dessiner un cœur avec les mains en dansant sur la chanson. Des groupes de K-pop populaires comme NCT Wish et BOYNEXTDOOR, et Epik High lui-même, ont participé au défi, suscitant beaucoup de réactions.





La chanson de Lim Hyun-jung, quant à elle, a intégré les classements après avoir été utilisée dans le film récemment sorti « Once We were us », entraînant une forte hausse des écoutes.





De son côté, le tube de Car, the Garden a atteint la première place après avoir été utilisée comme chanson d’insertion dans une émission de divertissement à la télévision.





Les experts analysent le phénomène fréquent de remontée dans les classements comme la combinaison de deux tendances. D’une part, le schéma classique où d’anciens titres sont remis en lumière grâce à leur utilisation comme bandes originales de films ou de séries. D’autre part, une nouvelle tendance liée aux réseaux sociaux, qui fait augmenter la popularité des chansons.





Certains estiment également que ce phénomène est lié à une baisse de la demande pour les nouveautés dans l’industrie musicale. En effet, parmi les 400 premiers titres du Circle Chart en décembre dernier, les chansons sorties depuis moins de 18 mois ne représentaient que 46 %.





Un spécialiste a expliqué que, face aux risques croissants liés au lancement de nouveaux titres, les producteurs préfèrent miser sur la promotion d’anciens tubes pour les remettre en lumière.