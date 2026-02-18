BTS : le groupe demande au monde entier « Quelle est votre chanson d’amour ?

ⓒ Big Hit Music

À quelques semaines de la sortie de leur 5ᵉ album studio, BTS déploie une campagne globale qui suscite la curiosité tout en rassemblant.





D’abord dévoilée dans les rues de Séoul, la question « WHAT IS YOUR LOVE SONG? » est ensuite apparue à Londres et à New York, sur des écrans géants et des panneaux d’affichage emblématiques, sans signature immédiate. Pendant plusieurs heures, le mystère autour de cette phrase a alimenté les discussions en ligne.





À Séoul, à l’occasion de la Saint-Valentin, un mur entièrement recouvert de roses a été installé dans un espace public. Les passants étaient invités à emporter une fleur. Lorsque les roses ont peu à peu disparu, le message caché derrière est apparu en grand : le slogan, « WHAT IS YOUR LOVE SONG? », accompagné du logo de BTS. Une révélation visuelle a transformé une simple installation florale en véritable scène de lancement.





À Séoul, à Londres et à Los Angeles, des dispositifs similaires ont prolongé l’expérience. Des affiches invitent à scanner un QR code permettant aux participants de partager leur propre chanson d’amour sur un site dédié, accessible jusqu’au 22 février via le site officiel.





Par ailleurs, Sur Spotify, une playlist dédiée est apparue, accompagnée d’un sondage interactif qui a été ouvert jusqu’au 13 février afin de créer une playlist collective.





Le site officiel, 2026bts.com, a été mis à jour, tandis que la boutique en ligne officielle des artistes, Weverse Shop, utilise un nouveau ruban adhésif portant le slogan pour ses emballages.





Selon leur agence BigHit Music, cette opération vise à transmettre le message central de l’album. « ARIRANG » explorerait l’identité du groupe ainsi que des émotions universelles, notamment l’idée d’un amour profond, intime et collectif. En invitant chacun à réfléchir à sa chanson d’amour, BTS cherche à créer un lien direct entre l’expérience personnelle du public et l’univers musical du groupe.





« ARIRANG » sortira le 20 mars. Le 21 mars, « BTS Comeback Live: ARIRANG » se tiendra sur la place 광화문 au cœur de Séoul et sera diffusé dans le monde entier sur Netflix.