BTS : trois millions de pré-enregistrements sur Spotify pour « Arirang »,

A un mois du retour officiel de BTS, l’attente autour de son cinquième album studio, « Arirang », s’intensifie. Selon BigHit Music, il a dépassé, au 4 février, les trois millions de pré-enregistrements sur Spotify.





Le cap du million a été franchi en deux jours, avant d’atteindre deux millions dès le quatrième jour. Cette progression rapide alimente déjà les comparaisons avec les records établis sur la plateforme, notamment celui détenu par Taylor Swift.





« Arirang » s’est par ailleurs classé numéro un pendant deux semaines consécutives dans le Spotify Countdown Chart Global, un classement basé sur le volume de pré-enregistrements d’albums et de singles à paraître, indicateur clé des attentes du public. L’engouement se manifeste également sur d’autres plateformes. Après l’annonce de l’album et d’une tournée mondiale, le nombre d’abonnés sur l’application communautaire reliant artistes et fans, Weverse, a presque triplé.





Prévu pour le 20 mars, « Arirang » comprendra 14 titres autour de l’identité du groupe, de la nostalgie et de l’amour profond. Le lendemain, BTS donnera un concert de retour sur la place Gwanghwamun, diffusé en direct dans le monde entier.