Jeong Dong-won (JD1) dévoile son mini-album de reprises avant son départ au service militaire

#News Show-biz l 2026-02-16

Musique coréenne

ⓒ Show Play Entertainment
A l’approche de son engagement militaire prévu le 23 février, le chanteur Jeong Dong-won (JD1) a dévoilé son mini-album de reprise « Souvenirs Vol. 2 », le 5 février.

Ce nouvel opus s’inscrit dans la continuité du projet de reprises de l’artiste, qui revisite des chansons emblématiques à travers sa sensibilité propre. L’album se distingue notamment par le morceau « Lettre d’un jeune soldat », une chanson souvent interprétée par les appelés à l’approche de leur service militaire. Avant son départ sous les drapeaux, Jeong Dong-won y déploie une émotion contenue, laissant la force du texte s’exprimer avec simplicité. 

L’album prend ainsi une dimension particulière, ayant été conçu comme un cadeau adressé aux fans avant son absence. L’artiste s’engagera volontairement au sein du Corps des Marines de la République de Corée. Son agence, Showplay Entertainment, a confirmé que l’artiste s’engagera volontairement au sein du Corps des Marines de la République de Corée à partir du 23 février, peu après l’obtention de son diplôme de lycée.

Avant cette étape, Jeong Dong-won a rencontré son public lors d’un fan concert le 13 février, au centre d’expositions KINTEX.
