KATSEYE s’invite dans une publicité du Super Bowl

Le girls band américano-coréen KATSEYE, formé par HYBE et Geffen Records, poursuit son ascension aux États-Unis. Après s’être produit sur la scène des Grammy Awards, le groupe est apparu dans une publicité diffusée lors du Super Bowl, l’un des événements médiatiques les plus suivis en Amérique du Nord.





KATSEYE a participé à une campagne du groupe américain d’assurance State Farm, diffusée le 9 février pendant la retransmission de la finale du championnat de football américain. Les six membres y partagent l’écran avec plusieurs célébrités américaines.





L’an dernier, le Super Bowl avait rassemblé plus de 127 millions de téléspectateurs aux États-Unis, confirmant son statut de vitrine majeure pour la publicité et le divertissement. Cette visibilité accrue se reflète également dans l’intérêt croissant des médias américains pour le groupe.





Avant la diffusion du spot, KATSEYE était apparu le 5 février dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’un des talk-shows nocturnes les plus populaires du pays.