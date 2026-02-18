« Crime saisonnier » de Younha démarre fort sur les plateformes musicale

ⓒ C9 Entertainment

La chanteuse-compositrice Younha a ouvert avec succès le chapitre de son tout premier album de reprises grâce à un titre de pré-sortie remarqué, « Crime saisonnier ».





Dévoilé le 2 février, ce morceau figure sur l’album « Sub Character One ». Dès sa sortie, il s’est hissé dans le haut des classements en temps réel sur plusieurs plateformes coréennes.





A l’origine interprétée par Miiro en 2023, la chanson a été entièrement réinterprétée par Younha. La version qu’elle propose privilégie une ballade alternative à la progression linéaire, volontairement dépourvue d’effets dramatiques, offrant une résonance différente de l’originale.





Portée par une voix aérienne et une respiration subtile, Younha investit les silences du morceau avec une grande densité émotionnelle. Son interprétation, à la fois sobre et profonde, s’accorde avec le texte poétique pour évoquer chez l’auditeur des souvenirs liés aux saisons passées.





Très bien accueilli, cette chanson est saluée par les auditeurs pour son audace et la justesse de son interprétation. Le nouvel album, qui comptera quatre reprises au total, paraîtra le 9 mars sur les plateformes de streaming.