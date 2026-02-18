QWER conclut sa première tournée mondiale à Séoul

Tamago production

Le girls band QWER donnera un concert de rappel à Séoul en mars, marquant l’aboutissement de sa toute première tournée mondiale. Intitulé « ROCKATION : HOMECOMING », il se tiendra du 20 au 22 mars au Olympic Park Ticketlink Live Arena.

Ce spectacle de clôture vient mettre un terme à une tournée ayant conduit le groupe à travers huit villes en Amérique du Nord et huit villes en Asie.





Le sous-titre « HOMECOMING » fait écho à ce retour symbolique à Séoul, point de départ de cette aventure internationale. Il souligne aussi la volonté du groupe d’ouvrir un nouveau chapitre, fort de l’expérience acquise sur scène.





L’affiche officielle met en scène un globe terrestre, symbole du parcours mondial de QWER et de son ambition croissante. À l’occasion de ce rappel, les quatre membres promettent une performance enrichie, portée par une énergie renouvelée et une mise en scène plus aboutie.