NEWBEAT lance sa première tournée nationale, avec un rappel à Séoul

Le boys band NEWBEAT s’apprête à rencontrer son public à travers une première tournée nationale, intitulée « 2026 Drop the NEWBEAT : NEURO 1000 PROJECT ». Cette série de concerts prolonge l’élan de leur tout premier concert solo, accueilli avec enthousiasme à Séoul.





La tournée débutera à Suwon le 15 février, avant de passer par Daejeon le 22 février, Daegu le 1er mars et Busan le 8 mars. Elle se conclura par deux dates à Séoul, les 14 et 15 mars, présentées comme un concert de rappel en réponse à la forte demande des fans.





Lors de son premier concert à Séoul, NEWBEAT a proposé un programme mêlant titres phares, morceaux de leur premier mini-album « LOUDER THAN EVER », chansons inédites et reprises. Le groupe entend mettre en avant une performance live dynamique, associée à une mise en scène soignée.





Parallèlement à cette tournée, NEWBEAT poursuit son développement international, porté par de bons résultats sur les plateformes de streaming et des activités croissantes à l’étranger.