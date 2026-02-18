WOODZ ouvre une nouvelle ère avec son nouvel album et une tournée mondiale

EDAM Entertainment

Le chanteur WOODZ s’apprête à franchir une étape majeure de sa carrière avec la sortie de son premier album studio, « Archive. 1 », prévue le 4 mars. Dans la foulée, l’artiste lancera une nouvelle tournée mondiale à partir du 14 mars.





Le coup d’envoi sera donné à Incheon, avant une série de concerts dans 17 villes, dont Osaka, Tokyo, Singapour, Bangkok, Berlin, Londres, Paris, Melbourne et Sydney. D’autres dates pourraient s’ajouter ultérieurement.





Cette tournée accompagne la sortie d’un album présenté comme une synthèse de son parcours artistique. « Archive. 1 » rassemble les différentes facettes musicales développées par WOODZ au fil des années, entre introspection, énergie brute et expérimentations sonores, et prolonge sur scène l’univers qu’il a construit en tant qu’artiste solo.





Reconnu pour la précision de ses arrangements et l’intensité émotionnelle de ses concerts, WOODZ a déjà démontré sa forte présence scénique lors de son concert solo donné en novembre 2025 à Séoul, dont toutes les représentations avaient affiché complet. Cette nouvelle tournée s’inscrit dans la continuité de cette relation étroite entre écriture musicale et performance live.





Réputé pour la qualité de ses performances live et son engagement scénique, WOODZ promet des concerts à l’esthétique affirmée, mêlant intensité émotionnelle et richesse musicale. Un titre de pré-sortie est dévoilé le 12 février, en amont de l’album.