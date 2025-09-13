Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

IVE besetzen 70 Mal Spitzenplatz bei Musiksendungen

2025-09-13

Unterwegs mit Musik

ⓒ STARSHIP Entertainment
Die koreanische Girlgroup IVE hat 70 Mal den ersten Platz bei Musiksendungen besetzen können. Am 5. September standen sie bei Musicbank des Senders KBS 2 auf der Bühne und konnten mit dem neuen Lied „XOXZ“ auf den Spitzenplatz gelangen. Damit haben sie mit dem neuen Lied die erste Auszeichnung erhalten und es war für die Sängerinnen die 70. Auszeichnung bei Musiksendungen.
Die Agentur Starship Entertainment kommentierte, dass dies nur dank der Fans von IVE möglich war. Nicht nur die Agentur, sondern besonders die Sängerinnen seien für die Unterstützung sehr dankbar. Sie wollten sich weiter anstrengen, das neue Lied „XOXZ“ vorzutragen und bekannter zu machen.
Das Lied „XOXZ“ ist ein Lied, in dem man klassischen Hiphop und Pop zugleich entdecken kann. Der träumerische Sound macht das Lied umso attraktiver. Das Mitglied Jang Won Young hat am Liedtext mitgewirkt, so dass das Lied die Gruppe und ihre Musik noch besser repräsentiert. 
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >