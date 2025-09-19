Teil 25: Der Medienkünstler Paik Nam June

Ein Künstler, der Grenzen überschritt Paik Nam June war ein experimenteller Künstler, der die Grenzen zwischen Musik und Kunst überschritt. Als Mitglied der Fluxus-Gruppe in den 1960er-Jahren präsentierte er Performances, die sich gegen die Autorität der Kunst richteten. Er versuchte, das Publikum in seine Kunst einzubeziehen, indem er Instrumente zertrümmerte, Leuten die Krawatte abschnitt. Er nutzte den Fernseher als Medium seiner Kunst und schuf ein neues Genre der Medienkunst, das er mit philosophischen Botschaften verband, wie es in Werken wie TV Buddha, Magnet TV und Moon is the Oldest TV zu sehen ist.





Paik Nam Junes „Etude for Pianoforte“

ⓒ KBS

(links) Paik Nam Junes „Magnet TV“, (rechts) „TV Buddha“

ⓒ KBS

Kommunikation mit der Welt durch Good Morning, Mr. Orwell Am 1. Januar 1984 präsentierte Paik Nam June die weltweit erste Live-Performance über Satellitenverbindung, die in vier Ländern ausgestrahlt wurde. Diese Sendung zeigte das Potenzial von Verbindung und Kommunikation durch Medien – im Gegensatz zu der von George Orwell vorhergesagten dystopischen Zukunft. Weltberühmte Künstler wie John Cage und Joseph Beuys nahmen an dem Projekt teil, und 25 Millionen Menschen auf der ganzen Welt sahen es. Dieses Projekt war ein symbolisches Ereignis, das verdeutlichte, dass Medientechnologie ein Werkzeug werden kann, um Kunst und Gesellschaft zu verbinden.





„Good Morning, Mr. Orwell“ (1984)

ⓒ KBS

Paik gewinnt den Goldenen Löwen auf der Biennale von Venedig Paik Nam June nahm 1993 als deutscher Vertreter an der Biennale von Venedig teil. Seine Ausstellung trug den Titel Electronic Superhighway und sagte eine zukünftige Internetgesellschaft voraus. Die Ausstellung zeigte ein Fahrrad mit einem Fernseher sowie historische Figuren wie Dschingis Khan, Dangun und andere aus aller Welt, um die Verbindung zwischen Ost und West auszudrücken. Paik gewann die höchste Auszeichnung, den Goldenen Löwen, und erhielt den Titel Maestro, wodurch er seine Position in der globalen zeitgenössischen Kunstszene festigte.





Verleihung des Goldenen Löwen auf der Biennale von Venedig (1993)

ⓒ KBS

Das Vermächtnis von Paik Nam June Paik setzte seine kreative Arbeit auch nach einem Schlaganfall durch Retrospektiven und Performances fort. Als Schöpfer der Video-Kunst und Pionier der integrativen Kunst überschritt er die Grenzen zwischen Kunst und Technologie sowie zwischen Ost und West, und hinterließ weitreichenden Einfluss in der globalen Kunstszene.



