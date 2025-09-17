IVE kündigt zweite Welttournee mit Auftakt in Seoul an

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die K-Pop-Gruppe IVE startet Ende Oktober ihre zweite Welttournee mit drei Konzerten in Seoul. Laut ihrem Label Starship Entertainment findet die Tour unter dem Titel „IVE World Tour ‘Show What I Am’“ vom 31. Oktober bis zum 2. November im KSPO Dome statt.





Der Ticketverkauf erfolgt über Melon Ticket. Mitglieder des offiziellen Fanclubs haben am 22. Oktober ab 20 Uhr bis zum 23. Oktober um 23:59 Uhr die Möglichkeit zur Vorbestellung. Der reguläre Verkauf beginnt am 25. Oktober um 20 Uhr.





IVE hatte bereits 2023 ihre erste Welttournee „Show What I Have“ veranstaltet. Dabei besuchte die Gruppe 28 Städte in 19 Ländern und spielte insgesamt 37 Konzerte vor mehr als 420.000 Zuschauern. Besonders große Aufmerksamkeit erhielt der Auftritt im KSPO Dome sowie im Tokyo Dome.





Mit den jüngsten Veröffentlichungen, darunter die Mini-Alben „IVE Empathy“ und „IVE Secret“, konnte die Gruppe zahlreiche Chart-Erfolge und Musikshow-Siege erzielen. Entsprechend große Aufmerksamkeit ist daher darauf gerichtet, welche weiteren Erfolge IVE mit ihrer zweiten Welttournee erzielen wird.