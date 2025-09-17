PLAVE erreicht mit neuer Single „Hide and Seek“ Chartspitze

ⓒ VLAST

Die virtuelle Idolgruppe PLAVE hat mit ihrer neuen Single „Hide and Seek“ die Spitze der südkoreanischen Musikcharts erreicht. Der Song wurde am 15. September veröffentlicht und schaffte es noch am selben Abend in die Top 100 von Melon. In der Kategorie „Hot 100“ erreichte er Platz eins.





„Hide and Seek“ ist die koreanische Version von „Kakurenbo“, dem japanischen Debütsong der Gruppe, der im Juni erschienen war. Mit der Veröffentlichung zeigt PLAVE erneut ihre wachsende Popularität auf dem koreanischen Musikmarkt.





Parallel zur Veröffentlichung setzt die Gruppe ihre erste Asien-Tournee „DASH: Quantum Leap“ fort, die mit einem erfolgreichen Konzert in Seoul begonnen hat. Die nächsten Stationen sind am 1. Oktober Hongkong, am 18. Oktober Jakarta und am 25. Oktober Bangkok. Im November folgen zwei Auftritte in Tokio sowie ein großes Encore-Konzert am 21. und 22. November im Gocheok Sky Dome in Seoul.





Mit dem neuen Song und den geplanten Konzerten stärkt PLAVE ihre Position als eine der führenden virtuellen Gruppen in der internationalen Musikszene.