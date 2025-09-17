Kim Jong-kook feiert 30-jähriges Bühnenjubiläum mit ausverkauftem Konzert

ⓒ turbojkcompany

Der Sänger Kim Jong-kook wird im Oktober sein 30-jähriges Debütjubiläum mit einem besonderen Konzert in Seoul begehen. Unter dem Titel „The Originals“ tritt er am 18. und 19. Oktober im Blue Square SOL Travel Hall im Stadtteil Yongsan auf. Bereits am 15. September, kurz nach Beginn des Vorverkaufs, waren alle Tickets für beide Termine komplett ausverkauft.





Das Programm umfasst Hits aus seiner Zeit mit der Gruppe Turbo ebenso wie seine erfolgreichen Solostücke. Zusätzlich sind besondere Bühneninszenierungen und Gastauftritte geplant, die die Veranstaltung zu einem umfassenden Rückblick auf seine Karriere machen sollen.





Kim Jong-kook erklärte im Vorfeld, dass er die vergangenen 30 Jahre nur dank der Treue seiner Fans habe gestalten können. Er wolle mit den Konzerten eine gemeinsame Feier schaffen. Auch der Veranstalter hob hervor, dass die Nachfrage die generationsübergreifende Popularität des Künstlers deutlich mache. Man prüfe daher die Möglichkeit zusätzlicher Auftritte in weiteren Städten.





Seit seinem Debüt 1995 hat Kim Jong-kook zahlreiche Erfolge erzielt und sich sowohl als Sänger als auch als Unterhaltungskünstler fest im koreanischen Showbusiness etabliert.