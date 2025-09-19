Lieder über das Universum und die Meistersängerin Oh Jeong-suk

Ein Faultier verbringt sein gesamtes Leben hoch oben in den Baumwipfeln. Es schläft 15 Stunden am Tag. Weil es sich so wenig bewegt, wächst auf seinem Fell Moos. Wenn das Faultier sein Fell leckt, nimmt es über das Moos wichtige Mineralien auf. In seinem mit Moos bedeckten Fell siedeln sich zudem verschiedene Insekten wie Milben und Käfer an. Ein einziges Faultier bildet damit ein eigenes Ökosystem. Das Gleiche gilt für uns Menschen. In einem einzigen Menschen sollen so viele Mikroben leben, wie wir Zellen im Körper haben. Für diese Mikroorganismen ist ein einzelner Mensch ihre ganze Welt. Und wir Menschen wiederum sind gewissermaßen nur Mikroorganismen in dem riesigen Ökosystem, das wir das Universum nennen. Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass die eigenen Fehler und Erfolge für das große Ganze nicht wirklich wichtig sind.





Unser erstes Musikstück heute trägt den Titel „Eunhasu은하수“, zu Deutsch „Die Milchstraße“. Aber bevor wir uns dieses Stück anhören, möchten wir noch über ein anderes interessantes Lied sprechen, das vom Weltall inspiriert wurde. Das Gagok-Lied „Pyeongrong평롱“ handelt von einer Frau, die zum Großen Wagen betet, damit die Nacht mit ihrem Geliebten noch etwas länger andauert. Der Text lautet wie folgt.





Ihr sieben Sterne des Großen Wagen, euch gilt mein einfaches Gebet.

Ich habe endlich getroffen, wen ich so lange vermisste.

Doch bevor ich alles sagen konnte, was ich zu sagen hatte,

bricht schon das Morgengrauen an.

Also bitte ich euch, ihr drei Sterne im Handgriff des Großen Wagen:

Haltet den Morgenstern auf und lasst die Nacht noch länger verweilen.





Diese Woche geht es bei uns um die Meistersängerin Oh Jeong-suk오정숙. Sie wurde 1935 in Jinju in der Provinz Gyeongsangnam-do geboren. Ihr Vater war ein Pansori-Fan und spielte in seiner Freizeit das Kkwaenggwari꽹과리, einen kleinen Gong. Vielleicht war es der Einfluss ihres Vaters, aber Oh Jeong-suk liebte es, traditionelle koreanische Opern zu sehen. Mit 14 sah sie eine Aufführung von Park Ok-jin박옥진, die als „Königin der Tragödie“ bekannt war, und schloss sich sofort danach einer traditionellen Opernkompanie an. Im darauf folgenden Jahr wechselte sie zur Opernkompanie von Kim Yeon-su김연수, der ihr lebenslanger Mentor werden sollte. Der Meistersänger Kim Yeon-su entwickelte eigene Versionen der fünf klassischen Pansori-Opern. Sein Stil wurde unter dem Namen Dongcho-je동초제 bekannt, nach seinem Künstlernamen Dongcho. Dieser Stil galt als ein „gelehrter Stil“ des Pansori und stand für klare Aussprache, eine stringente Erzählweise und gutes Schauspiel. Oh Jeong-suk machte diesen Stil des Pansori weithin bekannt.





Ab dem Jahr 1972 führte Oh Jeong-suk jedes Jahr eine der fünf klassischen Pansori-Opern in voller Länge auf. An dem Tag, an dem Oh Jeong-suk 1974 das „Sugungga“ in ganzer Länge sang, verstarb ihr Mentor Kim Yeon-su. Niemand traute sich, Oh Jeong-suk die Nachricht seines Todes zu überbringen, da man sich Sorgen machte, dass es ihre Aufführung ruinieren könnte. Sie können sich vorstellen, wie traurig sie gewesen sein muss, als sie am Ende der mehrstündigen Aufführung vom Tod ihres Mentors erfuhr. Aber sie war wohl überzeugt, dass sie ihn am besten ehren konnte, indem sie sein Vermächtnis am Leben erhielt. 1975 gewann sie den ersten Preis beim Jeonju Daesaseup-Festival, mit einer Aufführung im Sinne ihres Lehrers: mit klarer Aussprache und gutem Schauspiel.





In früheren Zeiten war ein Begräbnis ein Anlass, bei dem das ganze Dorf involviert war. Die Menschen brachten den trauernden Angehörigen Essen, trösteten sie und gedachten dem oder der Verstorbenen. Es waren auch Menschen aus dem Dorf, die den Sarg zur Grabstätte trugen und beim Begräbnis halfen. Die Angehörigen und Freunde folgten den Sargträgern mit dem Sarg, und die Sargträger sangen Beerdigungslieder, um sie zu trösten. Jede Region hat eigene Lieder, die traditionell zu diesem Anlass gesungen wurden. Meist handeln sie von der Flüchtigkeit des Lebens und fordern die Lebenden auf, Gutes zu tun und die Menschen um sich herum zu schätzen.





Musik