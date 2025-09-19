EXO-Suho veröffentlicht neues Soloalbum „Who Are You“

ⓒ SM Entertainment

Suho von EXO meldet sich am 22. September mit einem neuen Soloalbum zurück. Das Album trägt den Titel „Who Are You“ und ist bereits das vierte Mini-Album des Künstlers. Es erscheint circa 16 Monate nach seinem letzten Soloalbum „1 to 3“.





Suho hat sich in den vergangenen Jahren als Solokünstler besonders dem Rock-Genre gewidmet. Schon mit seinen früheren Veröffentlichungen „Self-Portrait“, „Grey Suit“ und „1 to 3“ zeigte er seine Vorliebe für verschiedene Spielarten des Rock. Auch beim neuen Album ist dies bemerkbar.





Das Album enthält acht Lieder, darunter „Medicine“, „Light the Fire“, „Birthday“, „Golden Hour“ und „Fade Out“. Musikalisch reicht die Bandbreite von Hard Rock über Pop-Rock bis hin zu britischen Pop-Einflüssen. Eine englische Version von dem Song „Who Are You“ soll außerdem zusätzlich internationale Fans ansprechen.





SM Entertainment betonte, dass das Album sowohl Suhos persönlichen Stil als auch neue Facetten seiner künstlerischen Entwicklung sichtbar machen solle.