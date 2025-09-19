BLACKPINKs Rosé stellt neuen YouTube-Rekord auf

ⓒ THE BLACK LABEL

Rosé von der Gruppe BLACKPINK hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Wie das Label The Black Label am 18. September mitteilte, überschritt das Musikvideo zu „APT.“, einem Duett mit Bruno Mars, die Marke von zwei Milliarden Aufrufen auf YouTube. Damit stellte sie rund 335 Tage nach der Vorabveröffentlichung des Songs einen neuen K-Pop-Rekord für die schnellste Zeitspanne bis zu diesem Wert auf.





„APT.“ erschien im Dezember 2023 als Vorab-Single von Rosés erstem Soloalbum „rosie“ und sorgte bereits kurz nach der Veröffentlichung für weltweite Aufmerksamkeit. Mit diesem Erfolg reiht sich das Musikvideo neben BLACKPINKs „DDU-DU DDU-DU“ und „Kill This Love“ ein. Rosé ist damit die erste und bislang einzige K-Pop-Künstlerin, die sowohl als Teil einer Gruppe als auch als Solistin Videos mit über zwei Milliarden Aufrufen vorweisen kann.





Der Song eroberte nationale und internationale Charts und wurde bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York als „Song of the Year“ ausgezeichnet. Zusätzlich wurde Rosé vom US-Magazin Time in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt aufgenommen.