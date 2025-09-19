Teil 26: Koreanisches Kulturgut als UNESCO-Welterbe

Die Bedeutung der UNESCO-Welterbestätten Die UNESCO, die sich dem Schutz von Kulturerbestätten und Naturmonumenten mit universellen Werten der Menschheit widmet, bewertet seit der Verabschiedung des „Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ im Jahr 1972 historische, kulturelle und natürliche Stätten und nimmt sie als Welterbe auf. Eine Eintragung in die Welterbeliste bedeutet die Anerkennung ihres internationalen Wertes, stärkt das kulturelle Selbstbewusstsein, belebt den Tourismus und ermöglicht den Erhalt internationaler Unterstützung für die Bewahrung des Kulturerbes.





Seokguram-Grotte, Bulguksa-Tempel, Janggyeong Panjeon im Haeinsa-Tempel und Jongmyo-Schrein – die ersten koreanischen Stätten, die 1995 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurden

ⓒ KBS

Koreas Welterbestätten Korea trat 1988 dem Welterbe-Übereinkommen bei und ließ 1995 den Bulguksa-Tempel, die Seokguram-Grotte, die Janggyeong Panjeon in Haeinsa sowie den Jongmyo-Schrein in die Welterbeliste eintragen. Der Bulguksa-Tempel gilt als architektonisches Meisterwerk, das die Welt der buddhistischen Schriften nachbildete, und die Seokguram-Grotte stellt den Moment der Erleuchtung Buddhas dar. Der Janggyeong Panjeon in Haeinsa ist eine Holzstruktur aus dem 13. Jahrhundert, die zum Schutz der Holztafeln des Tripitaka Koreana erbaut wurde. Der Jongmyo-Schrein ist eine königliche Ahnenschrein-Anlage, in der die Gedenktafeln der Könige und Königinnen der Joseon-Dynastie aufbewahrt werden, und er wird für seine zurückhaltende architektonische Schönheit sowie die weiterhin praktizierten Gedenkrituale geschätzt. Später kamen u. a. der Changdeokgung-Palast, die Hwaseong-Festung in Suwon, vierzig königliche Gräber der Joseon-Dynastie, die Vulkaninsel Jeju und ihre Lavaröhren sowie weitere historische Stätten hinzu. Gegenwärtig befinden sich 17 Stätten in Korea auf der Liste des UNESCO-Welterbes.





Jongmyo-Zeremonialmusik

ⓒ KBS

Koreas Immaterielles Kulturerbe und Weltdokumentenerbe Das Jongmyo-Ritual und die dazugehörige zeremonielle Musik waren die ersten Elemente Koreas, die von der UNESCO als „Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit“ anerkannt wurden. Ihnen folgten Pansori, die Kimjang-Kultur, Arirang und andere koreanische Traditionen. Darüber hinaus sind das Manuskript des Hunminjeongeum, die Annalen der Joseon-Dynastie, das Jikji Simche Yojeol, die Archive der Demokratisierungsbewegung vom Mai 1980 sowie 17 weitere Dokumente in das UNESCO-Programm „Memory of the World“ aufgenommen worden.





Jikji Simche Yojeol und das Hunminjeongeum-Manuskript ⓒ KBS



Pansori und die Archive der KBS-Sondersendung „Suche nach getrennten Familien“

ⓒ KBS

Koreas Beitrag zum Schutz des UNESCO-Welterbes Die Stadt Cheongju stiftete 2004 den „Jikji Memory of the World Prize“, um die Aufnahme des Jikji, des ältesten existierenden Werkes im Metallblockdruck, zu würdigen. 2023 wurde in Cheongju das weltweit erste Internationale Zentrum für Dokumentenerbe unter der Schirmherrschaft der UNESCO eröffnet. Außerdem wird Korea im kommenden Jahr die Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Busan ausrichten. Darüber hinaus engagiert sich das Land aktiv in der Unterstützung von Entwicklungsländern bei der Bewahrung ihres Kulturerbes und weitet die internationale Zusammenarbeit zum Schutz des Erbes der Menschheit stetig aus.



