Karten für Asia Artist Awards bereits vergriffen

ⓒ STARNEWS

Der Andrang war groß. 200.000 Interessierte wollten gleichzeitig Zugang auf die Internetseite bekommen, wo man Karten für die Asia Artist Awards kaufen konnte. Gleich am ersten Tag des Vorverkaufs waren alle Karten vergriffen. Kein Wunder! Große Stars wie IU, Stray Kids, IVE und viele andere, die international für großes Aufsehen gesorgt haben, werden zu der Veranstaltung kommen.

Die Preisverleihung wird am 6. Dezember in Kaohsiung in Taiwan veranstaltet und das Stadion hat 55.000 Sitze. Am darauffolgenden Tag gibt es dann die Feier ACON 2025, zu der ebenfalls zahlreiche Idolsänger erwartet werden.