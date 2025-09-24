KARD erweitert Welttournee bis nach Australien

ⓒ DSP Media

Die K-Pop-Gruppe KARD hat ihre Welttournee „KARD 2025 WORLD TOUR ‘DRIFT’“ um drei Konzerte in Australien erweitert. Am 23. September veröffentlichte die Gruppe ein offizielles Poster, das die zusätzlichen Auftritte bestätigte.





Laut Ankündigung tritt KARD am 19. November in Brisbane auf, gefolgt von Melbourne am 20. November und Sydney am 23. November. Damit besuchen die Mitglieder BM, J.Seph, Jeon Somin und Jeon Jiwoo die drei zentralen Metropolen Australiens.





Die Tournee „DRIFT“ startete in Seoul und führt die Gruppe über Bangkok und verschiedene Städte in Nord- und Südamerika nun auch nach Australien. Mit ihren energiegeladenen Performances und einer Setlist, die acht Jahre musikalischer Entwicklung umfasst, will KARD ihre Position als eine der bekanntesten gemischten K-Pop-Gruppen weltweit weiter festigen.





Vor den Konzerten in Amerika und Australien wird die Gruppe am 28. September in Bangkok im Lido Connect 3 auftreten und dort den nächsten Abschnitt ihrer Welttournee einleiten.