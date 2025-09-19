Nordkoreas Banken- und Finanzsystem

ⓒ KBS News

Letztes Jahr verzeichneten die großen Banken Südkoreas ihre höchsten Auslandsvermögen und -gewinne aller Zeiten. Die Auslandsvermögen der vier größten Banken wie Shinhan und Hana Bank sind seit 2020 um über 60 Prozent gestiegen, und auch die Auslandsgewinne wuchsen rasant. Dies verdeutlicht die zunehmende Bedeutung der sogenannten „K-Finance“.





Doch wie sieht es eigentlich mit Banken und Finanzgeschäften in Nordkorea aus? Heute betrachten wir das Banken- und Finanzsystem Nordkoreas gemeinsam mit Choi Jae-heon, einem Forscher am Forschungsinstitut für Zukunftsstrategien der Korea Development Bank.





Die meisten unserer Banken sind im Grunde Kreditinstitute, die sich vor allem mit dem Leihen und Verleihen von Geld beschäftigen. Wer viel Geld übrig hat, legt es bei Banken an, und wer Kapital benötigt, kann Geld gegen Zinsen ausleihen. Das ist der allgemeine Ablauf in unserem Finanzsystem. In Nordkorea hingegen funktioniert das etwas anders. Dort wird der Geldumlauf in der Regel von den Finanzinstituten gesteuert.





Nordkorea verfügt zwar über ein Bankensystem, doch sie funktionieren etwas anders als in kapitalistischen Ländern, auch in Südkorea. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass nordkoreanische Banken staatlich betrieben werden. Sie sind also keine unabhängigen Finanzinstitute, sondern ein integraler Bestandteil des staatlich gelenkten Wirtschaftssektors. Die Banken sollen keine Gewinne erzielen; ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, Mittel strikt im Rahmen des staatlichen Planwirtschaftssystems einzusetzen.





Die Finanzpolitik Nordkoreas ist historisch auf sozialistischen Finanzprinzipien aufgebaut. Das bedeutet, dass der Staat alle Finanzinstitute wie z.B. Banken besitzt und betreibt. Nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft 1945 verstaatlichte Nordkorea bis in die 1950er Jahre alle Banken. Von den 1970er bis in die 1990er Jahre hielt das Land am Mono- oder Einbanksystem fest.





In Nordkorea werden finanzielle Angelegenheiten von einer einzigen Institution verwaltet, nämlich der Zentralbank der Demokratischen Volksrepublik Korea.





Die wichtigste Finanzinstitution in Nordkorea ist die Zentralbank der Demokratischen Volksrepublik Korea, die mit der Bank of Korea in Südkorea vergleichbar ist. Sie bildet das Herzstück des nordkoreanischen Finanzsystems.





Nordkorea betrieb zunächst ein Einbanksystem, es gab also nur die staatliche Zentralbank, aber keine weiteren Geschäftsbanken. Dieses zentralisierte System ermöglichte es der Zentralbank, sämtliche Finanzoperationen zu überwachen, einschließlich der Kontrolle des Geldumlaufs.





Nordkorea brauchte ausländisches Kapital für die wirtschaftliche Entwicklung. Infolgedessen nahmen ab Ende der 1970er Jahre Joint Ventures mit ausländischen Partnern sowie Transaktionen in Fremdwährungen zu, und es entstanden spezialisierte Joint-Venture-Devisenbanken.





Südkorea betreibt ein Zweibankensystem, bei dem die Bank of Korea als Zentralbank für die Ausgabe und Regulierung der Währung zuständig ist, während Geschäftsbanken Spareinlagen, Kredite und auch Versicherungsdienstleistungen übernehmen.





Im Gegensatz dazu hielt Nordkorea, wo Produktion und Verteilung staatlich gesteuert werden, an einem Einbanksystem fest. In diesem System übernimmt die staatliche Zentralbank all diese Aufgaben. Natürlich verfügt Nordkorea neben der Zentralbank über weitere Finanzinstitute. Dazu gehört die Foreign Trade Bank, die auf Handel und Devisen spezialisiert ist, Joint-Venture-Banken sowie reine Sparkassen wie Postämter und Sparbüros in verschiedenen Regionen, die den Einwohnern vor Ort beim Sparen helfen.





Die Währung wurde jedoch ausschließlich über die Zentralbank ausgegeben und kontrolliert. Als die USA nach Nordkoreas sechstem Atomtest im Jahr 2017 Sanktionen verhängten, war die staatliche Zentralbank ein Hauptziel, da sie als entscheidende Finanzquelle für Nordkoreas Nuklearprogramm galt. Wie an der Zentralbank zu sehen ist, funktionieren Banken in Nordkorea nicht wie herkömmliche Kreditinstitute. Sie sind im Kern staatliche Einrichtungen zur Kontrolle der nationalen Wirtschaft und zur Verteilung von Haushaltsmitteln. Diese Struktur hat dazu geführt, dass die Menschen in Nordkorea Finanzdienstleistungen und Banken mit einem gewissen Misstrauen betrachten.





Das zentrale Problem des nordkoreanischen Finanzsystems ist sein fehlendes Vertrauen. Wenn eine Bank nicht vertrauenswürdig ist, dann ist sie nutzlos, denn Kredite basieren auf Vertrauen. Fehlt das Vertrauen, verliert die Bank ihren Sinn.





Woran liegt das? Erstens besteht Unsicherheit beim Abheben von Guthaben. Nordkoreaner haben oft Schwierigkeiten, bei Bedarf an ihr eingezahltes Geld zu kommen. Dies liegt zum großen Teil an der geringen Liquidität im Bankensystem. Angesichts der umfassenden Kontrolle des Staates können Mittel leicht vom Staat für eigene Zwecke umgeleitet werden, wodurch es vorkommen kann, dass nicht genügend Geld für Abhebungen verfügbar ist. Zweitens können Personen, die erhebliche Ersparnisse ansammeln, Untersuchungen ausgesetzt werden. Übermäßige Guthaben können die Behörden auf den Plan rufen, was zu offiziellen Ermittlungen führt. Es ist nur verständlich, dass die Menschen dadurch davon abgehalten werden, ihr Geld auf Bankkonten einzuzahlen.





Im Einbanksystem übernimmt Nordkoreas Zentralbank nicht nur staatliche Aufgaben wie den Geldumlauf, sondern bietet auch Bankdienstleistungen wie Sparkonten an. Es ist jedoch üblich, dass die Leute ihr eingezahltes Geld selbst mehrere Monate nach der Antragstellung nicht abheben können. Zu allem Überfluss löste Nordkoreas Währungsreform von 2009 ein tiefgreifendes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber dem eigenen Banksystem aus.





Nordkorea hat bisher fünf Währungsreformen durchgeführt, und zwar in den Jahren 1947, 1959, 1979, 1992 und 2009. Bei der fünften Währungsreform am 30. November 2009 wurden die bestehenden Banknoten im Verhältnis 100 zu 1 umgetauscht. Das bedeutet, für 100 alte Won gab es einen neuen nordkoreanischen Won. Ziele dieser Währungsreform waren es, die Inflation zu bekämpfen, die staatlichen Finanzen zu erweitern und die Planwirtschaft durch Unterdrückung der Marktaktivitäten wiederherzustellen. Tatsächlich führte die Maßnahme jedoch nur zu einem dramatischen Vertrauensverlust in das Finanzsystem. Dies lag vor allem daran, dass Einzelpersonen lediglich bis zu 100.000 alte Won umtauschen durften, während überschüssige Gelder zwangsweise bei den Banken verblieben.





Angesichts des mangelnden Vertrauens in Banken ist es nur verständlich, dass Nordkoreaner ihr Geld ungern auf Bankkonten einzahlen. Dadurch nehmen die Bargeldbestände außerhalb des offiziellen Finanzsystems zu. Das tief verwurzelte Misstrauen gegenüber dem staatlichen Finanzsystem ist einer der Hauptgründe für die Ausweitung des Bargeldverkehrs.





Darüber hinaus führte die Ausbreitung inoffizieller Märkte, der sogenannten Jangmadang, nach dem sogenannten „Mühsamen Marsch“ der 1990er Jahre zu einem Anstieg von Bargeldzahlungen für alles Mögliche, von Alltagsbedarf, Lebensmitteln und Medikamenten bis hin zu Wohnraum. Da die Nachfrage nach Bargeld stetig wuchs, zirkulierte das Geld innerhalb der Märkte und floss nicht in das Bankensystem zurück.





Geld wird oft mit dem Blutkreislauf einer Wirtschaft verglichen. Wird Geld also aus dem Wirtschaftssystem abgezogen, ist das vergleichbar mit einem Körper, der sein lebenswichtiges Blut verliert und dadurch geschwächt wird. In diesem Sinne haben die Bargeldabflüsse in Nordkorea der Wirtschaft erheblich geschadet.





Statt sich ihr mühsam verdientes Geld von den Banken wegnehmen zu lassen, begannen Nordkoreaner also, größere Bargeldreserven anzulegen. Wer dringend Geld brauchte, umging die offiziellen Banken und wandte sich stattdessen an inoffizielle Finanzkanäle. Man begann, Geld von den Donju zu leihen – einer neuen kapitalistischen Schicht, die durch Marktgeschäfte große Gewinne erzielt hatte. Für 100.000 geliehene nordkoreanische Won muss man einem Donju monatlich 10.000 bis 20.000 Won an Zinsen zahlen. Wer in akuter Geldnot ist, hat aber kaum eine andere Wahl. Die Donju sind im privaten Kreditgeschäft sehr aktiv und häufen durch solche Hochzinsdarlehen weiteren Reichtum an.





Doch es gibt weitere negative Folgen der nordkoreanischen Währungsreform.





Wegen des fehlenden Vertrauens in den nordkoreanischen Won greifen viele Menschen lieber zu Fremdwährungen wie dem chinesischen Yuan oder dem US-Dollar. Viele Menschen fürchten, dass ihre Ersparnisse durch eine plötzliche Währungsreform massiv entwertet werden könnten. Auch ein unerwarteter Anstieg des Wechselkurses kann den Wert der Landeswährung praktisch halbieren. Fremdwährungen hingegen gelten als deutlich stabiler und sicherer gegenüber solchen Risiken. Da ein Großteil des nordkoreanischen Handels mit China stattfindet, ist der chinesische Yuan besonders praktisch.





Letzten Endes geht es hier nicht um Ideologie, sondern ums Überleben. Selbst wenn eine Währung zu einem feindlichen Staat gehört – solange sie für den eigenen Lebensunterhalt unentbehrlich ist und finanzielle Stabilität schafft, wird sie zu einem entscheidenden Überlebensmittel.





Viele in Nordkorea ziehen den chinesischen Yuan oder den US-Dollar der eigenen Währung vor. Der Gebrauch ist so verbreitet, dass selbst staatliche Geschäfte Wechselgeld in nordkoreanischen Won herausgeben, wenn man mit ausländischer Währung bezahlt.





Bei der Währungsumstellung gab es für den Umtausch von altem gegen neues Geld eine Obergrenze. Infolgedessen wurden alle nicht umgetauschten alten Banknoten zu wertlosem Altpapier. Dies führte zu der eigenartigen Situation, dass die eigene Währung durch ausländische Währungen ersetzt wurde. Angesichts der Zunahme von Misstrauen, Instabilität und Unzufriedenheit mit dem eigenen Finanzsystem wurden außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um das viele Geld aus dem Markt zu nehmen.





Das Aufkommen von Geschäftsbanken in Nordkorea bedeutet, dass sich die Märkte in dem kommunistischen Staat ausweiten. Dies kann als Ausdruck der Tatsache gesehen werden, dass eine große Menge an Bargeld außerhalb des vorgesehenen Finanzsystems zirkuliert. Früher war die Zentralbank allein in der Lage, die Geldmittel wirksam zu kontrollieren. Doch die weit verbreitete Zirkulation von Bargeld außerhalb ihrer direkten Aufsicht macht es nun notwendig, diese Geldmittel über Geschäftsbanken zurückzuholen.





Im Jahr 2006 verabschiedete Nordkorea das Gesetz über Geschäftsbanken, um einige Funktionen der Zentralbank an Geschäftsbanken zu übertragen, wie Unternehmenskredite, Einlagen, Abrechnungen und Überweisungen. Sie erfüllen also im Wesentlichen die Aufgaben, die wir üblicherweise mit allgemeinen Geschäftsbanken verbinden.





Nordkorea unterhielt bis 2006 ein Einbankensystem, wo die Zentralbank sogar Spareinlagen und Kredite verwaltete. Mit dem Gesetz über das Geschäftsbankwesen wurde dann ein Zweibankensystem eingeführt. Gleichzeitig wird die Nutzung elektronischer Zahlungen durch die Bevölkerung gefördert. In dem berühmten Touristenort Yangdok Spa Resort können Besucher elektronisch bezahlen. Bei Kartenzahlungen werden die Transaktionen aufgezeichnet, was als Nachweis für die Steuererhebung dient und dabei hilft, den Geldfluss nachzuverfolgen.





Nordkorea bemüht sich, das Geld der Menschen zurück in das formelle System zu holen. Aber können solche Maßnahmen das Bank- und Finanzsystem Nordkoreas wirklich normalisieren?





In Nordkorea sind Menschen zwischen 30 und 50 Jahren die wichtigste, aktiv arbeitende Bevölkerungsgruppe. Sie wird als die „Generation des Mühsamen Marsches” bezeichnet und hat tief verwurzelte, schmerzhafte Erinnerungen an die Währungsreform. Private Finanzierungen, basierend auf Donju und Jangmadang, sind bereits zu einem wichtigen Bestandteil ihres normalen Wirtschaftslebens geworden.





Derzeit existieren formelle und informelle Finanzsysteme in einer dualen Struktur nebeneinander. Es scheint entscheidend zu sein, den informellen Finanzsektor in den institutionellen Rahmen zu integrieren, damit das Bankensystem ordnungsgemäß funktionieren kann. Zu diesem Zweck sind mehrere Schritte erforderlich: Wiederherstellung des öffentlichen Vertrauens, Modernisierung der Finanzinfrastruktur und vor allem Lockerung der internationalen Sanktionen. Nur mit gelockerten Sanktionen kann das Bankensystem wirklich normal funktionieren und können auch externe Transaktionen durchgeführt werden.





Banken müssen äußerst vertrauenswürdige Institutionen sein, bei denen Menschen nach eigenen Bedürfnissen Geld einzahlen und abheben können. Das nordkoreanische Bank- und Finanzsystem präsentiert jedoch ein anderes Bild. Um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen und ihre grundlegende Rolle als Finanzinstitute zu erfüllen, scheinen die Banken in Nordkorea größere Anstrengungen unternehmen zu müssen als bisher.