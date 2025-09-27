Zum Menü Zum Inhalt

LE SSERAFIM will mit Amazon Music Pop-Up eröffnen

2025-09-27

ⓒ SOURCE MUSIC
Die koreanische Gruppe LE SSERAFIM will als erste K-Pop Girlgroup mit Amazon Music ein gemeinsames Projekt veranstalten.
Die Sängerinnen haben bereits am 11. und 16. September in Los Angeles und Seattle mit Amazon Music einen Pop-Up-Store betrieben. In den beiden Städten haben über 1.700 Fans den Laden besucht und schon vor der Öffnung standen viele Besucher vor dem Laden Schlange. 
LE SSERAFIM haben am Konzept des Pop-Up-Ladens selbst mitgewirkt. Sie haben ihre Ideen eingebracht, welche Produkte verkauft werden sollten und wie diese aussehen sollten. 
Das Projekt wird im Rahmen der Welttournee durchgeführt, und in den bisher sieben Orten in Nordamerika wurden alle Produkte verkauft.  
