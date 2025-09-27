ⓒ THE FACT

Am 20. September haben in Macau die The Fact Music Awards stattgefunden, kurz TMA, und viele K-Pop-Stars und -Fans kamen.

Zur Preisverleihung kamen BOYNEXTDOOR, Stray Kids, IVE, AHOF, aespa, NMIXX, NCT Wish, ENHYPEN, ZEROBASEONE, Close Your Eyes, KiiiKiii, TWS und Hearts to Hearts. In diesem Jahr ging der wichtigste Preis, der Honor of the Year, an die Gruppe Stray Kids. Die Girlgroup aespa hat dann den „Music of the Year” erhalten, der an Interpreten vergeben wird, die in der K-Pop-Szene großen Einfluss ausgeübt haben. IVE erhielt für ihre tollen Lieder den “Sound of the Year“ Preis und ENHYPEN wurden wegen ihrer Beliebtheit mit „Icon of the Year“ ausgezeichnet.

Die diesjährige Preisverleihung wurde auf dem Macau Outdoor Performance Venue-Gelände veranstaltet. Wegen der Größe konnte man die Performances der K-Pop-Stars besonders gut genießen. Die Anwesenden waren einfach begeistert und TMA hat versprochen, auch weiterhin für tolle Veranstaltungen zu sorgen, so dass auch die Fans die Preisverleihung wie ein Musikfestival erleben können.