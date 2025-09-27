K-Indie On in Berlin

ⓒ KOCIS

Das koreanische Kulturinstitut hat auch in diesem Jahr ein K-Indie on Festival veranstaltet. In diesem Jahr konnte man die koreanischen Indiemusiker am 20. und 21. September in Berlin sehen. Insgesamt kamen sechs Teams. Am ersten Tag traten Dragon Pony, Dabda und Wah Wah Wah auf die Bühne. Am darauffolgenden Tag waren Drinking Boys and Girls Choir, Redoor und Lee Seung Yoon an der Reihe.

Das Indiefestival wird schon seit 2023 in Deutschland veranstaltet. In diesem Jahr wird unter dem Motto „No Borders, Just Rock!“ versucht, die Grenzen zwischen den beiden Ländern durch Musik zu überbrücken.

Grenzen wurden ganz bestimmt überbrückt, denn viele Fans aus ganz Europa kamen, um die koreanische Musik zu genießen.