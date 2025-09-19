Teil 27: Südkoreas Aufstieg als Schiffsbaunation

Der Beginn der koreanischen Schiffbauindustrie Anfang der 1970er Jahre gelang es dem Gründer des Hyundai-Konzerns, Chung Ju-yung, mit Hilfe einer 500-Won-Banknote mit dem Motiv des Schildkrötenschiffs bei der britischen Barclays Bank Kredite für sein Schiffbauvorhaben aufzunehmen. Anschließend errichtete Hyundai gleichzeitig sowohl die Werft als auch das Schiff. 1974 baute Korea zwei 260.000-Tonnen-Supertanker, womit die koreanische Schiffbauindustrie ihre ersten Schritte machte. Seither konzentrierten sich koreanische Werften hauptsächlich auf Massengutfrachter und Öltanker und stiegen Ende der 1990er Jahre an die Weltspitze auf, indem sie Japan überholten.





Die 500-Won-Banknote, die der verstorbene Hyundai-Gründer Chung Ju-yung vorzeigte,

Grundsteinlegungszeremonie für die Hyundai-Werft in Ulsan im Jahr 1972

ⓒ KBS

Stapellauf des 260.000-Tonnen-Öltankers im Jahr 1974

ⓒ National Archives of Korea

Der Entwicklung zum technologischen Kraftzentrum – Bau eines LNG-Tankers Anfang der 1990er Jahre versuchte Korea, in den Markt für LNG-Tanker vorzudringen – ein hochprofitabler Bereich des Schiffbaus, der bis dahin überwiegend von Japan und europäischen Ländern beherrscht wurde. Ein LNG-Tanker ist ein technologieintensives Schiff, das dazu bestimmt ist, Erdgas in verflüssigter Form bei Temperaturen unter –163 °C zu transportieren. Korea bewies seine technologische Leistungsfähigkeit 1994 durch den Bau des ersten LNG-Tankers des Landes und erhielt kurz darauf den ersten Auftrag von einer ausländischen Reederei. Seitdem erkennt der Weltmarkt das Sicherheitssystem und die Technologie der koreanischen Werften an und begann, Aufträge für LNG-Tanker zu vergeben.





Bau des ersten koreanischen LNG-Tankers im Jahr 1994

ⓒ KBS