IZNA präsentiert neues Mini-Album „Not Just Pretty“ in Seoul

ⓒ WAKEONE

Die Girlgroup IZNA hat am 30. September in der Yes24 Live Hall in Seoul eine Medienshowcase-Veranstaltung zu ihrem zweiten Mini-Album „Not Just Pretty“ abgehalten. Die Gruppe, bestehend aus Mai, Bang Jim-in, Coco, Yoo Sarang, Choi Jung-eun und Jung Se-bi, stellte dabei ihre neue Musik und künstlerische Entwicklung vor.





Das Album spiegelt die Gefühle der Generation Z wider und zeigt die vielfältigen Facetten der Gruppe. Der Song „Mamma Mia“ sticht durch minimalistische Beats und einen eingängigen Sound hervor und wurde von Teddy produziert. Das Album umfasst vier weitere Songs: „Supercrush“, „Racecar“, „In The Rain“ sowie eine Remix-Version des Liedes „SIGN“.





Die Mitglieder der Gruppe betonten, dass sie das Album als Beginn eines neuen Kapitels sehen und es mit großem Einsatz vorbereitet haben. Sie äußerten zudem den Wunsch, ihren Fans weltweit ihre musikalische Weiterentwicklung als Künstlerinnen zu zeigen.





IZNA will ihre Rückkehr mit Auftritten in Musikshows und weiteren Inhalten bereichern. Außerdem sind Fan-Konzerte am 8. und 9. November in Seoul sowie am 9. und 10. Dezember im japanischen Chiba angekündigt.