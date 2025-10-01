Dragon Pony begeistert erneut beim Busan International Rock Festival

ⓒ Antenna

Die Band Dragon Pony hat zum zweiten Mal in Folge das Busan International Rock Festival mit einem energiegeladenen Auftritt geprägt. Am 28. September traten Ahn Tae-gyu, Pyeon Seong-hyeon, Kwon Se-hyeok und Ko Kang-hun im Samnak Ecological Park in Busan auf.





Das Busan International Rock Festival ist das traditionsreichste Rockfestival Südkoreas und bringt nationale und internationale Künstler zusammen. Dragon Pony war bereits im vergangenen Jahr, nur zehn Tage nach ihrem Debüt, auf der Hauptbühne aufgetreten. Die erneute Einladung unterstreicht ihren schnellen und erfolgreichen Aufstieg in der südkoreanischen Bandszene.





Die Band begann ihr Programm mit dem kraftvollen Song „Ouroboros“ und steigerte die Stimmung mit den Rocktiteln „Waste“ und „To. Nosy Boy“. Auch mit emotionalen Liedern wie „Radio Silence“ und „Morse Code“ konnte Sie das Publikum begeistern. Zum Abschluss sorgten „Not Out“ und „Popup“ für ausgelassene Stimmung und lauten Jubel.





Dragon Pony hat in diesem Jahr bereits bei mehreren großen Festivals in Korea gespielt und sich als einer der vielversprechendsten Newcomer der K-Band-Szene etabliert. Im November folgt ein gemeinsames Konzert mit einer japanischen Band in Seoul.