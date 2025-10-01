AllDay Project bereitet Comeback für November vor

ⓒ THE BLACK LABEL

Die K-Pop-Gruppe AllDay Project plant ihr Comeback für November. Laut einem Bericht von Xports News vom 30. September befinden sich die Mitglieder Annie, Tarzan, Bailey, Woochan und Youngseo derzeit mitten in den Vorbereitungen für ihre Rückkehr.





AllDay Project steht bei The Black Label unter Vertrag, dem Label des bekannten Produzenten Teddy. Die Gruppe setzt sich aus bereits bekannten Persönlichkeiten zusammen, darunter Annie, die Enkelin der Shinsegae-Eigentümerfamilie, der Rapper Woochan aus „Show Me The Money“, die Tänzerin Bailey Seok, das Model Tarzan sowie Youngseo, die Teil des Debütteams von ILLIT war.





Ihr Debüt feierte die Gruppe am 23. Juni mit den Doppeltiteln „FAMOUS“ und „WICKED“. Schon kurz nach der Veröffentlichung erreichte sie große Aufmerksamkeit und sicherte sich erste Plätze auf wichtigen koreanischen Musikplattformen und in Musikshows.





Annie und Tarzan bestätigten während ihres Auftritts auf der Pariser Fashion Week am 29. September, dass der neue Song „One More Time“ heißen wird.