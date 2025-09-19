Der Gründungstag der Arbeiterpartei in Nordkorea

ⓒ KBS News

In Südkorea begannen in diesem Jahr die Chuseok-Feiertage bereits mit dem Nationalfeiertag zur Gründung Koreas am 3. Oktober und gehen noch bis zum Hangeul-Tag am 9. Oktober. Viele verbringen diese goldene Feiertagswoche mit Reisen, kulturellen Aktivitäten oder einfach nur mit Entspannen.





Südkorea kehrt am 10. Oktober zum Alltag zurück. Doch in Nordkorea ist auch dieser Tag ein bedeutsamer Feiertag, denn an dem Tag wurde die Arbeiterpartei gegründet. Warum wurde dieser Tag ein offizieller Feiertag in Nordkorea? Über den Gründungstag von Nordkoreas Arbeiterpartei sprechen wir heute mit Moon Seong-mook, dem Leiter des Zentrums für Vereinigungsstrategien am koreanischen Forschungsinstitut für Nationale Strategie.





Die offizielle Zeitung der Arbeiterpartei Nordkoreas, Rodong Sinmun, ruft seit Anfang dieses Jahres in Leitartikeln die Bevölkerung dazu auf, den 80. Jahrestag der Parteigründung zu feiern. Was genau ist der Gründungstag der Partei, und warum wird er so nachdrücklich hervorgehoben?





In der Einparteien-Diktatur Nordkoreas steht die Arbeiterpartei an der Spitze aller Organisationen. Der Gründungstag der Partei gehört daher zu den sieben bedeutendsten, gesetzlichen Feiertagen Nordkoreas. Die Partei wurde am 10. Oktober 1945 gegründet, sie feiert dieses Jahr also ihr 80. Jubiläum.





In Nordkorea wird der Machthaber als „Väterlicher Führer“ und die Partei als „Mutterpartei“ bezeichnet. Dieses Konzept legt nahe, dass jeder Nordkoreaner zwei Familien hat: den Staat als die große, übergeordnete Familie und die kleinere, biologische Einheit mit den tatsächlichen Eltern und Kindern. Aus dieser Perspektive ist der Gründungstag der „Mutterpartei“ vergleichbar mit einem Mutter-Geburtstag. Auch in diesem Jahr wird Nordkorea diesen Jahrestag zweifellos als Gelegenheit nutzen, um die Loyalität zum Führer Kim Jong-un zu festigen, die innere Einheit zu stärken und die bisherigen Errungenschaften des Führers öffentlich hervorzuheben und zu preisen.





Die Arbeiterpartei ist als alleinige Regierungspartei Nordkoreas die unübertroffene Machtinstitution und für die gesamte Staatsverwaltung verantwortlich. Die Partei spielte eine entscheidende Rolle bei der Machtübergabe von Kim Il-sung zu Kim Jong-il und schließlich zu Kim Jong-un. Besonders der 80. Jahrestag der Parteigründung in diesem Jahr hat eine große symbolische Bedeutung.





Das Konzept der „Meilenstein-Jahrestage“, die auf einer Fünf oder Null enden, ist wie in anderen sozialistischen Ländern auch in Nordkorea weit verbreitet. So feierte Nordkorea bereits den 70. und 75. Jahrestag der Parteigründung im großen Rahmen. Für den 80. Jahrestag dieses Jahr wird ein großes Ereignis erwartet.





Nordkorea veranstaltete 2021 den 8. Parteikongress. Ein solcher Kongress findet alle fünf Jahre statt, und der 9. ist für Januar 2026 geplant. Somit bietet dieses Jahr eine entscheidende Gelegenheit für die Arbeiterpartei, die in den vergangenen fünf Jahren gesetzten Ziele und Aufgaben zu überprüfen und ihre Errungenschaften zu bewerten. Vor diesem Hintergrund findet der 80. Jahrestag der Parteigründung statt.





Zum 75. Jahrestag der Parteigründung am 10. Oktober 2020 wurde um Mitternacht erstmals eine nächtliche Militärparade durchgeführt, mit anschließendem Massenaufmarsch mit Fackelzug. Am darauffolgenden Tag fanden groß angelegte Massengymnastik- und Kunstaufführungen im Stadion „1. Mai“ in Pjöngjang statt.





Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den 80. Jahrestag der Parteigründung in diesem Jahr. Es ist eine entscheidende Phase, um den auf dem 8. Parteikongress 2021 festgelegten, fünfjährigen Verteidigungsentwicklungsplan abzuschließen.





Derzeit findet in Nordkorea eine Aktion mit sogenannten „Treuebriefen“ statt, die direkt an Machthaber Kim Jong-un gerichtet sind. Soldaten und Jugendliche schreiben Briefe, in denen sie ihre unerschütterliche Loyalität zum Führer bekunden, und diese Briefe werden nach Pjöngjang geschickt.





Außerdem werden Aufführungen mit Massengymnastik vorbereitet, Berichten zufolge mit über 100.000 teilnehmenden Personen. Mit perfekt synchronisierten Bewegungen, farbigen Karten, Fahnen und aufwändigen Choreografien soll gezeigt werden, dass alle im Einklang mit der Partei und dem Regime stehen. Ich denke, Nordkorea verfolgt zudem die klare Absicht, nach außen hin zu demonstrieren, dass das Land stark ist und ein stabiles System darstellt, das um seinen Anführer zentriert ist.





Die Treuebrief-Aktion ist eine Massenveranstaltung, bei der massenweise Treuebekundungen in roten Umschlägen an den Machthaber in Pjöngjang geschickt werden. Die Veranstaltung begann bereits Anfang September in ganz Nordkorea.





Darüber hinaus gibt es seit dem Frühjahr Hinweise darauf, dass Nordkorea seine bekannten Massenaufführungen vorbereitet, die durch synchronisierte Darbietungen mit Gymnastik, Tanz und großflächigen Kartenmosaiken gekennzeichnet sind. Unter den verschiedenen, laufenden Vorbereitungen gibt es ein mit besonderer Spannung erwartetes Ereignis: eine Militärparade.





Es wird allgemein erwartet, dass Nordkorea eine große Militärparade durchführen wird. An wichtigen Jahrestagen wie dem Tag der Armeegründung gibt es regelmäßig Militärparaden. Die südkoreanischen Nachrichtendienste haben Anzeichen für Vorbereitungen auf eine riesige Militärparade entdeckt, möglicherweise mit mehr als 10.000 Teilnehmern.





Kim Jong-un reiste Anfang September nach Peking, um eine Militärparade in China zu beobachten, die ihn wahrscheinlich stark beeindruckt hat. Auch wenn Nordkorea nicht dieselben Ausmaße wie in China nachahmen kann, besteht vermutlich ein starkes Bestreben, eine beeindruckende Leistungsschau militärischer Art auf die Beine zu stellen.





Am 21. September bestätigte eine südkoreanische Regierungsquelle, dass Satellitenbilder seit Anfang Juli eine große Anzahl von Personal, Ausrüstung und Fahrzeugen auf einem Übungsgelände in der Nähe des Flugfelds Mirim bei Pjöngjang gezeigt haben. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das mögliche Ausmaß und den Inhalt der bevorstehenden Militärparade. Bei der Militärparade zum 75. Jahrestag der Parteigründung wurden in beispielloser Art neue Waffensysteme enthüllt. Vor fünf Jahren präsentierte Nordkorea eine neue Interkontinentalrakete (ICBM), die insbesondere durch größere Ausmaße bei Länge und Durchmesser auffiel. Außerdem stellte es die Pukguksong-4 vor, vermutlich eine ballistische Rakete für den U-Boot-Einsatz.





Wenn Nordkorea wie erwartet anlässlich des diesjährigen Parteigründungstags eine Militärparade durchführt, welche neuen Waffensysteme könnten dort vorgestellt werden?





Zu den möglichen Waffen, die Nordkorea vorstellen kann, gehört eine neue Interkontinentalrakete. Pjöngjang hat zuvor Raketen bis zur Hwasong-19 präsentiert, und diesmal könnte möglicherweise die Hwasong-20 gezeigt werden. Auch ein Teststart dieser Rakete kann nicht ausgeschlossen werden.





Kim Jong-un hat auf dem 8. Parteikongress eine Mehrfachsprengkopf-Rakete angekündigt. Die Rakete wäre leichter, hätte mehr Schub und wäre in der Lage, mehrere Sprengköpfe zu tragen. Würde die Rakete in Richtung USA fliegen, könnte ein Sprengkopf beispielsweise Washington D.C., ein anderer New York und ein weiterer Los Angeles treffen.





Ein weiterer wichtiger Bereich für den nordkoreanischen Machthaber sind Flugabwehrkanonen. Ich denke, Nordkorea könnte ein neues Luftverteidigungssystem oder einen Marschflugkörper vorstellen.





Am 8. September überwachte Kim Jong-un den Test eines Triebwerks für die neue Hwasong-20-Rakete. Laut der Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur KCNA sei dies die letzte Entwicklungsstufe für das Triebwerk einer neuen Interkontinentalrakete. Die bereits entwickelte Hwasong-19 kann mit ihrer Reichweite die gesamte US-amerikanische Landmasse erreichen. Die Hwasong-20 wird wahrscheinlich noch leistungsfähiger sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Waffe bei der Militärparade zum 80. Jahrestag der Parteigründung vorgestellt wird.





Nordkorea könnte zudem neue Panzer oder Drohnen präsentieren, da es seine konventionellen Streitkräfte aktiv verstärkt. Die öffentliche Präsentation modernisierter konventioneller Waffen hat große Bedeutung.





Kim Jong-un hatte sich zuvor nahezu ausschließlich auf den Ausbau der Nuklearkapazitäten konzentriert, doch der jüngste Krieg in der Ukraine zeigte einen entscheidenden Punkt: Obwohl Russland Atomwaffen zur Verfügung hat, kann Putin sie nicht einsetzen, und letztlich wird der Konflikt weitgehend mit konventionellen Militärmitteln geführt.





An konventioneller Militärmacht ist Nordkorea Südkorea deutlich unterlegen. Um das auszugleichen, hat Pjöngjang kürzlich neue Einheiten präsentiert, darunter einen 5.000-Tonnen-Zerstörer, neue Panzer und verbesserte Verteidigungssysteme. Auf dem 9. Parteikongress im Januar 2026 wird voraussichtlich eine neue Politik vorgestellt, bei der sowohl die nuklearen als auch die konventionellen Streitkräfte gleichzeitig entwickelt werden sollen.





Im September betonte Kim Jong-un bei der Inspektion neuer gepanzerter Fahrzeuge die Notwendigkeit, die konventionellen Streitkräfte zu modernisieren. Er erklärte zudem, dass der bevorstehende Parteikongress die sogenannte „Parallelpolitik“ vorantreiben werde, bei der sowohl die nuklearen als auch die konventionellen Militärkapazitäten gleichzeitig gestärkt werden sollen.





Auf dem 8. Parteikongress 2021 verabschiedete Nordkorea eine Politik des Ausbaus der Nuklearstreitkräfte. Die jüngsten Äußerungen Kims deuten indessen darauf hin, dass auf dem 9. Parteikongress Anfang nächsten Jahres auch ein Plan zur Verstärkung der konventionellen Streitkräfte bekanntgeben wird. Die diesjährige Militärparade sollte also die Modernisierung der konventionellen Streitkräfte zeigen.





Neben der Präsentation der militärischen Fortschritte Nordkoreas ist ein weiterer, mit Spannung erwarteter Aspekt des diesjährigen Parteigründungstags ein Gegenbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Bei der Militärparade zum 80. Jahrestag des Siegestages Chinas am 3. September wurde die trilaterale Solidarität zwischen China, Russland und Nordkorea gefestigt. Bis dahin hatte Kim Jong-un aufgrund von Sicherheits- und Protokollbedenken nur bilaterale Treffen bevorzugt. Diesmal jedoch entschied er sich, an der Parade teilzunehmen.





Der nordkoreanische Staatschef, der erstmals seit seiner Machtübernahme auf einer multilateralen diplomatischen Bühne mit mehreren Staatsoberhäuptern auftrat, stand Schulter an Schulter mit den Präsidenten Chinas und Russlands. Dies stärkte nicht nur die Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland, sondern stellte auch die zuvor etwas distanzierte Beziehung zwischen Nordkorea und China wieder her. Auf dem Nordkorea-China-Gipfel, der am 4. September in Peking stattfand, erklärte Xi Jinping seine Absicht, den Austausch auf hoher Ebene zu verstärken. Die Frage bleibt nun, ob Präsident Xi Nordkorea besuchen wird.





Einen Besuch Xis in Nordkorea kann man nicht völlig ausschließen. Andererseits wird erwartet, dass US-Präsident Donald Trump am APEC-Gipfel teilnimmt, der später in diesem Monat in Gyeongju hier in Südkorea stattfindet. Politisch wäre es eher ungeschickt, wenn Präsident Xi Nordkoreas Machthaber vor seinem Treffen mit dem US-Präsidenten in Südkorea treffen würde. Daher halte ich es für wahrscheinlicher, dass Xi Pjöngjang nicht besuchen wird.





Dennoch diente Kim Jong-uns Teilnahme an der Militärparade in China im letzten Monat zweifellos dazu, die zuvor angespannten Beziehungen zu Xi zu verbessern. Beide Seiten versprachen, den Austausch wiederzubeleben und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren.





Ich denke, Xi wird eher einen hochrangigen Beamten nach Nordkorea schicken, statt selbst zu reisen. Dieser Beamte wird dann Glückwünsche zum 80. Jahrestag der Parteigründung Nordkoreas überbringen.





Nach einem Telefonat mit Xi am 19. September kündigte Trump ein Treffen mit Xi beim APEC-Gipfel an, der ab dem 31. Oktober in Südkorea stattfindet. Der APEC-Gipfel in Gyeongju stellt die erste Begegnung zwischen den US-amerikanischen und chinesischen Staatsoberhäuptern seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit dar. Angesichts dieses Treffens erscheint ein Besuch Xis in Nordkorea eher unwahrscheinlich. Stattdessen wird voraussichtlich ein hochrangiger chinesischer Beamter an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Arbeiterpartei Nordkoreas teilnehmen.





In Nordkorea ist der ganze Staat um die Arbeiterpartei herum organisiert. Der Gründungstag der Partei am 10. Oktober wird dort ehrfürchtig als „Geburtstag der Mutter“ und „Oktober-Feiertag“ bezeichnet. In diesem Jahr scheint der Tag ein entscheidender Wendepunkt für die geopolitische Lage in Nordostasien zu werden.