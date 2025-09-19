„KPop Demon Hunters“ und der Sänger Ha Gyu-il

Der Film „KPop Demon Hunters” lockt in letzter Zeit so einige Touristen nach Seoul. Sie wollen selbst die Schauplätze sehen, an denen sich die Handlung abspielt: das Hanok-Dorf in Bukchon, wo sich die Hauptfiguren Rumi und Jinu zum ersten Mal treffen; den Naksan-Park, wo Rumi und Jinu ein nächtliches Date haben; oder Myeongdong, wo die Boyband Saja Boys das Lied „Soda Pop“ aufführt. Der Film handelt von der Girlgroup Huntr/x, deren Mitglieder ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen. Doch während Huntr/x Dämonen jagen, kümmern sich echte Schamaninnen in Korea eher um die Seelen von Verstorbenen. Diese Seelen sind nicht böse. Ihnen ist nur im Leben Unrecht geschehen, das sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Die Schamaninnen servieren ihnen bei ihren Ritualen gutes Essen, hören ihnen zu und versuchen so, sie zu besänftigen. Alles in der Hoffnung, dass die Seelen dann loslassen können und die Menschen auf der Erde in Ruhe lassen. Bei einem Teil des schamanischen Rituals „Seoulgut서울굿“ wird üblicherweise auch an die Zuschauer des Rituals Reiskuchen verteilt, der ihnen Gesundheit und Glück bringen soll.





Ha Gyu-il하규일 sorgte während der japanischen Besatzungszeit dafür, dass die koreanische Liedkunst nicht in Vergessenheit geriet. Ha Gyu-il wurde 1863 geboren und besetzte am Ende der Joseon-Ära verschiedene Regierungsposten. Eigentlich stammte er jedoch aus einer Familie von Sängern und hatte schon in jungen Jahren Gesang gelernt. Sein Onkel Ha Jun-gwon하준권 soll ihm einst bescheinigt haben, dass er kein Talent habe und das mit dem Singen besser sein lassen solle. Doch Ha Gyu-il ließ sich nicht entmutigen. Er lernte weiter, und nach dem Untergang von Joseon und der Besatzung Koreas durch Japan widmete er sich ganz der Musik.





Damals herrschte die berechtigte Sorge, dass durch die japanische Kolonialherrschaft die Musik von Joseon in Vergessenheit geraten könnte. Ha Gyu-il tat daraufhin zwei Dinge, um dies zu verhindern. Zum einen bot er all den Gisaeng, die am Hof von Joseon für Gesang, Musik und Tanz zuständig gewesen waren, eine Zuflucht. Er gründete eine Kooperative für Unterhaltungskünstlerinnen, die sich sowohl um die Ausbildung als auch um Auftrittsmöglichkeiten für Gisaeng kümmerte. Aus dieser Kooperative ging dann das spätere Gwonbon권번 hervor, eine Akademie für Gisaeng. Zum anderen lehrte er an dem Institut für die Bewahrung der höfischen Musik von Joseon, auf Koreanisch Iwangjik Aakbu이왕직아악부 genannt, die Liedgattungen Gagok, Gasa und Sijo. Er galt damals als der einzige Sänger, der diese Liedgattungen gut genug kannte, um sie an die nächsten Generationen weiterzugeben. Aus diesem Institut ging dann nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft das heutige National Gugak Center hervor.





Der Begriff „Dwipuri뒤풀이“ wird im Koreanischen heute für so etwas wie eine After-Party verwendet: Nach Abschluss einer erfolgreichen Veranstaltung versammeln sich alle Beteiligten und feiern noch etwas in zwanglosem Rahmen. In der traditionellen koreanischen Musik trägt Dwipuri eine andere Bedeutung: hier ist damit gemeint, dass die Worte eines Liedes nicht wörtlich gemeint sind, sondern eine verborgene Bedeutung haben. Ein Beispiel dafür ist das Lied „Hangeul Dwipuri한글뒤풀이“, das hervorragend zum heute in Korea gefeierten Hangeul-Tag passt. Hier werden die Buchstaben des Hangeuls aufgezählt, und im Zuge dessen wird eine Geschichte erzählt. Auch wenn Hangeul recht einfach zu erlernen ist, war es für das einfache Volk in früheren Zeiten vermutlich schwierig, die Zeit dafür zu finden. Ein Lied wie dieses half dann sicher dabei, das koreanische Alphabet auswendig zu lernen.





Musik