Gründerin der PR-Agentur für Künstlerinnen und Künstler KIMKOM, Stefanie Kim

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Stefanie Kim, Gründerin der Berliner Agentur KIMKOM und langjährige Expertin in der europäischen Musik- und Entertainmentbranche. Sie hat bereits mit internationalen Stars wie Paul McCartney, den Arctic Monkeys und Steve Aoki zusammengearbeitet und war zuletzt als Direktorin für Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung bei Warner Music Europe tätig.





Im Gespräch berichtet sie über ihre Erfahrungen als Frau mit koreanischen Wurzeln in der deutschen Musikindustrie, über die Chancen und Herausforderungen für K-Pop in Europa sowie über ihre Pläne, die Brücke zwischen Korea und der europäischen Musikszene weiter auszubauen.