IVE überzeugt in den Billboard-Charts

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die K-Pop-Gruppe IVE hat ihre internationale Popularität erneut unter Beweis gestellt. Laut den am 30. September veröffentlichten Billboard-Charts erreichte die Gruppe den ersten Platz in der Kategorie „Emerging Artists“.





Ihr im August erschienenes Mini-Album „IVE SECRET“ belegte zudem Platz vier der „World Albums“-Charts, Platz 14 der „Top Current Album Sales“ sowie Platz 16 der „Top Album Sales“. Der Titelsong „XOXZ“ platzierte sich in den „Global Excl. U.S.“-Charts, außerdem wurde die Gruppe in die „Billboard Artist 100“ aufgenommen. Damit ist IVE aktuell in sechs verschiedenen Billboard-Rankings vertreten.





„IVE SECRET“ konzentriert sich thematisch auf die verborgenen Emotionen hinter glänzenden Fassaden. Mit dem Titelsong „XOXZ“ erreichten sie in allen drei großen koreanischen Musikshows den ersten Platz. Bereits zuvor hatte die Gruppe mit „REBEL HEART“ und „ATTITUDE“ große Erfolge erzielt und mehrere Auszeichnungen gewonnen.





Zusätzlich trat IVE beim Rock in Japan Festival 2025 auf und begeisterte dort das Publikum. In den Markenwert-Rankings belegte die Gruppe im September den ersten Platz. Ende Oktober startet IVE ihre zweite Welttournee mit drei Konzerten in Seoul.