BIGBANGs Daesung kündigt Encore-Konzerte in Seoul an

Der Sänger Daesung von BIGBANG wird seine erfolgreiche Asientournee „D’s Wave“ mit zwei Encore-Konzerten in Seoul fortsetzen. Laut seiner Agentur R&D Company finden die Auftritte am 3. und 4. Januar 2025 in der Ticketlink Live Arena im Olympiapark statt.





Die Zusatzkonzerte greifen die Atmosphäre der „D’s Wave“-Tournee auf, die in elf asiatischen Städten stattfand. Fans können sich auf eine Kombination aus Daesungs kraftvollem Gesang und intensiven Live-Performances freuen.





Bereits im Vorfeld sorgte ein „Coming Soon“-Poster für Spekulationen unter den Fans. Ein offizielles Poster mit den Terminen des Ticketverkaufs verstärkte die Vorfreude auf die Auftritte zusätzlich.





Mit den Konzerten möchte Daesung gemeinsam mit seinem Publikum auf die Erlebnisse der vergangenen Tour zurückblicken und gleichzeitig das neue Jahr