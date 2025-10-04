Stray Kids registrieren die meisten Verkäufe in den USA

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe Stray Kids ist mit ihrem vierten regulären Album „Karma“ höchst beliebt. Das Album kam am 22. August heraus, hat aber bereits in den USA 400.000 Verkäufe erreicht. Mit dieser Verkaufzahl sind die Jungs auch auf Platz eins der Liste der am meisten in den USA verkauften Alben 2025 gekommen. Daran kann man gut erkennen, wie beliebt Stray Kids sind.

Mit „Karma“ haben sie schon verschiedene Rekorde aufgestellt. Auch mit diesem Album sind sie auf Platz eins von Billboard 200 gekommen. Auch von der französischen Albumvereinigung SNEP haben sie eine Gold-Auszeichnung erhalten.

Den internationalen Erfolg kann man auch an den Ticketverkäufen gut erkennen. Der Auftritt am 18. und 19. Oktober in Incheon ist natürlich ausverkauft und er markiert den Auftakt zu ihrer Welttournee.