Monsta X nehmen an Jingle Ball Tour teil

Die Gruppe Monsta X wird am Festival Jingle Ball in den USA teilnehmen. Am 27. September hat iHeart Radio auf offiziellen SNS-Seiten bekannt gegeben, dass Monsta X am 12. Dezember in New York, am 15. in Philadelphia, am 16. in Washington und am 20. in Miami bei der diesjährigen iHeartRadio Jingle Ball Tour 2025 mitmachen werde.

Dieses Festival wird immer zu Jahresende veranstaltet und nur die beliebtesten Stars werden dazu eingeladen. Monsta X haben im Jahr 2018 als erste K-Pop Gruppe an dieser Tour teilgenommen und danach wurden sie noch zweimal, 2019 und 2021, eingeladen.

Die Boygroup hat jüngst in Korea ein neues Minialbum mit dem Titel „The X“ herausgegeben, mit dem sie auf Platz 31 von Billboard 200 gekommen ist.

Monsta X werden in diesem Jahr 10 Jahre alt und sind immer noch sehr beliebt und aktiv in der K-Pop-Szene.