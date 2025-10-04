Zum Menü Zum Inhalt

Cortis beenden Aktivitäten zum Debütalbum

2025-10-04

Unterwegs mit Musik

ⓒ Big Hit Music
Die neu gegründete Gruppe Cortis hat nun ihre ersten Aktivitäten zum Debütalbum beendet. Die Gruppe debütierte erst am 18. August und war etwa sechs Wochen lang mit den Liedern „What You Want“, „Go!“ und „FaSHioN“ aktiv. Die fünf Mitglieder meinten, dass jeder Moment für sie neu und daher sehr beeindruckend war. Sie waren am Anfang sehr nervös, konnten ihre Auftritte jedoch dank ihrer Fans gut beenden. Von Mal zu Mal haben sie gedacht, dass sie noch besser werden wollten. Sie wollten sich daher noch mehr anstrengen.
Cortis gilt als Young Creator Crew, denn jedes Mitglied kann komponieren, Choreographien konzipieren und auch Videos drehen. Daher war das Album gleich nach der Herausgabe sehr beliebt. Es verkaufte sich bislang etwa 500.000 Mal. Sie sind bereits in den USA bekannt und beliebt. Das Debütalbum kam auf Platz 15 von Billboard 200. 
Die Fans sind nun gespannt auf ein weiteres neues Werk von Cortis.
