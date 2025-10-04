ATA – alle Teilnehmer waren Star und Publikum zugleich

ⓒ hankyung

Die Auftritte waren einfach toll. Sängerkollegen wurden gleich Fans und genossen mit den Fans gemeinsam die Auftritte. Alle Teilnehmer waren Stars und auch Fans sowie Publikum zugleich.

Am 28. September fand das ATA-Festival statt und Lee Mujin und NewBeat, Kim Jaejung sowie weitere Stars haben nach ihrem Auftritt Platz genommen und schauten ihren Kollegen einfach mit anderen Besuchern zu. Viele Stars waren gekommen. Neben den oben genannten Interpreten traten noch The Boyz, TWS, CRAVITY, QWER, Fifty Fifty, Bad Villain, 82 Major, Jannabi, 10cm, SAY MY NAME und weitere auf die Bühne.

Die Konzertbesucher konnten außerdem noch leckeres Essen probieren. Es waren nicht nur koreanische Gerichte, sondern auch Speisen aus anderen asiatischen Ländern vorbereitet worden. Am K-Beauty-Stand konnten die Besucher auch lernen, wie man sich wie ein Koreaner schminkt oder auch verschiedene Kosmetikartikel probieren und kaufen. In der K-Fashion-Zone konnten die Fans sich dann wie Protagonisten aus TV-Serien kleiden. Es war ein richtiges Fest für alle, die sich für koreanische Kultur interessieren.