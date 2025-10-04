Twice will am 10. Oktober Jubiläumsalbum herausgeben

ⓒ JYP Entertainment

Die Gruppe TWICE will ein neues Lied mit dem Titel „Me+You“ herausgeben und so gegenüber den Fans ihren Dank zum Ausdruck bringen. Am 10. Oktober wird es so weit sein und das Sonderalbum „Then: The Story goes On“ wird zugleich ihr Jubiläumsalbum sein.

Im Album werden insgesamt zehn Lieder enthalten sein und die Mitglieder der Gruppe haben daran mitgewirkt.

Gleich nach der Herausgabe wird am 18. Oktober in Seoul ein Fanmeeting veranstaltet. Das Treffen wird auch live übertragen.