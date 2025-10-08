John Park kündigt erstes Solokonzert seit acht Jahren an

ⓒ MUSIC FARM

Der Sänger John Park wird zum ersten Mal seit acht Jahren wieder ein eigenes Konzert geben. Vom 19. bis 21. Dezember findet die Veranstaltung mit dem Titel „Like A Dream“ an drei Abenden in der Samsung Hall des ECC der Ewha Frauenuniversität in Seoul statt.

Über seine sozialen Netzwerke teilte John Park die Neuigkeit persönlich mit. Er bedankte sich bei seinen Fans für ihre Geduld und kündigte an, ihnen mit seinen Liedern etwas zurückgeben zu wollen. Viele seiner Gedanken wolle er sich für die Bühne aufheben, um sie während der Konzerte zu teilen.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte John Park nach elf Jahren sein zweites Studioalbum „PSST!“. Das Werk kombiniert Jazz- und Soul-Elemente mit verschiedenen Pop-Stilen und wurde bei den 22. Korean Music Awards als bestes Pop-Album ausgezeichnet.

Der Ticketverkauf für das Konzert „Wie ein Traum“ beginnt am 14. Oktober um 20 Uhr exklusiv über Ticketlink.