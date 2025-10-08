BOYNEXTDOOR wirken an allen Songs ihres neuen Albums „The Action“ mit

ⓒ KOZ Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BOYNEXTDOOR hat sich aktiv an der Entstehung ihres neuen Mini-Albums „The Action“ beteiligt. Am 3. Oktober veröffentlichte die Gruppe über ihre offiziellen sozialen Netzwerke ein Video mit der Titelliste.

Das Album besteht aus fünf Songs, dem Song „Hollywood Action“, „Live In Paris“, „JAM!“, „Bathroom“ und „As Time Goes By“. Neben den Mitgliedern Myung Jaehyun, Taesan und Woonhak, die regelmäßig an der Musikproduktion mitwirken, beteiligte sich diesmal auch Leehan am Song „Hollywood Action“.

„Hollywood Action“ beschreibt das selbstbewusste und mutige Auftreten nach dem Vorbild von Hollywood-Stars. Produziert wurde der Song von Zico, Pop Time und Kako. Das Album erscheint am 20. Oktober und spiegelt den Ehrgeiz der Gruppe wider, künstlerisch weiter zu wachsen. Durch vielfältige Promotion-Aktionen steigt die Spannung auf ihr Comeback.