Jungkook schreibt mit „Seven“ neuen Billboard-Rekord

BTS-Mitglied Jungkook hat mit seiner Solosingle „Seven“ einen weiteren Meilenstein in den Billboard-Charts erreicht. Laut den am 4. Oktober veröffentlichten aktuellen Rankings belegte der Song Platz 133 der „Global 200“.

„Seven“ hält sich seit 114 Wochen in diesen Charts und übertrifft damit den bisherigen Rekord von BTS’ „Dynamite“, das 113 Wochen dort vertreten war. Damit ist Jungkook der erste asiatische Solokünstler, dem ein derart langer Aufenthalt in der „Global 200“ gelungen ist. In der „Global Excl. U.S.“-Chart belegt der Song derzeit Platz 84 und ist dort seit 115 Wochen ununterbrochen vertreten, ebenfalls ein Rekord für einen asiatischen Solokünstler.

Zuvor stand „Seven“ neun Wochen lang an der Spitze der „Global Excl. U.S.“ und sieben Wochen auf Platz eins der „Global 200“. Beide Charts führte der Song sieben Wochen in Folge gleichzeitig an, was zuvor keinem asiatischen Künstler gelungen war.

Auch auf Spotify hat „Seven“ Geschichte geschrieben. Der Song überschritt 2,56 Milliarden Streams und ist seit 116 Wochen in der „Weekly Top Songs Global“-Chart vertreten. Jungkook festigt damit seinen Status als globaler Solokünstler.