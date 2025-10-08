WJSN-Mitglied Dayoung feiert erfolgreiches Solodebüt nach neun Jahren

ⓒ STARSHIP Entertainment

Dayoung von der Gruppe WJSN hat mit ihrem ersten Soloprojekt nach neun Jahren einen vielversprechenden Start hingelegt. Am 9. September veröffentlichte sie ihre digitale Single „Gonna Love Me, Right?“ und präsentierte sich damit von einer neuen Seite, die sich deutlich von ihrem bisherigen Image als jüngstes, fröhliches Mitglied der Gruppe unterscheidet.

Der Song „Body“ kombiniert einen rhythmischen, frischen Beat mit einer eingängigen Melodie und Dayoungs kraftvoller Stimme. Auch die Performance erhielt viel Lob. Auf ihr Solodebüt bereitete sich die Sängerin über drei Jahre lang intensiv vor und nahm 12 Kilogramm ab, um eine perfekte Bühnenpräsenz zu erreichen.

Dayoungs Transformation wurde von Fans positiv aufgenommen. Viele lobten ihre Entschlossenheit und ihren starken Live-Gesang. Der Song stieg nach der Veröffentlichung direkt in die Echtzeit-Charts der großen koreanischen Musikplattformen ein und behauptet sich weiterhin in den Melon Top 100 und Hot 100.

Mit ihrem Soloprojekt zeigt Dayoung eine reifere, charismatische Seite und erweitert erfolgreich ihr künstlerisches Profil. Die Erwartungen an ihre künftige Entwicklung als Solokünstlerin sind hoch.