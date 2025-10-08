Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

WJSN-Mitglied Dayoung feiert erfolgreiches Solodebüt nach neun Jahren

2025-10-08

Unterwegs mit Musik

ⓒ STARSHIP Entertainment
Dayoung von der Gruppe WJSN hat mit ihrem ersten Soloprojekt nach neun Jahren einen vielversprechenden Start hingelegt. Am 9. September veröffentlichte sie ihre digitale Single „Gonna Love Me, Right?“ und präsentierte sich damit von einer neuen Seite, die sich deutlich von ihrem bisherigen Image als jüngstes, fröhliches Mitglied der Gruppe unterscheidet.
Der Song „Body“ kombiniert einen rhythmischen, frischen Beat mit einer eingängigen Melodie und Dayoungs kraftvoller Stimme. Auch die Performance erhielt viel Lob. Auf ihr Solodebüt bereitete sich die Sängerin über drei Jahre lang intensiv vor und nahm 12 Kilogramm ab, um eine perfekte Bühnenpräsenz zu erreichen.
Dayoungs Transformation wurde von Fans positiv aufgenommen. Viele lobten ihre Entschlossenheit und ihren starken Live-Gesang. Der Song stieg nach der Veröffentlichung direkt in die Echtzeit-Charts der großen koreanischen Musikplattformen ein und behauptet sich weiterhin in den Melon Top 100 und Hot 100.
Mit ihrem Soloprojekt zeigt Dayoung eine reifere, charismatische Seite und erweitert erfolgreich ihr künstlerisches Profil. Die Erwartungen an ihre künftige Entwicklung als Solokünstlerin sind hoch.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >