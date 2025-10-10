RIIZE begeistert beim Austin City Limits Music Festival in den USA

ⓒ SM Entertainment

Die K-Pop-Gruppe RIIZE hat als erster K-Pop-Act beim „Austin City Limits Music Festival“ in den USA teilgenommen. Wie SM Entertainment am 9. Oktober mitteilte, trat die Gruppe am 4. Oktober im Zilker Park in Austin, Texas, auf.





Während ihres rund einstündigen Auftritts präsentierten die Mitglieder eine energiegeladene Live-Performance und begeisterten das Publikum mit einer Vielzahl von Songs. Der Auftritt umfasste unter anderem „Bag Bad Back“, „Siren“, „Get A Guitar“, „Boom Boom Bass“, „Combo“, „Fly Up“, „Love 119“, „Impossible“ und „Talk Saxy“. Insgesamt bot RIIZE 13 Songs mit abwechslungsreichen Stimmungen und eigens für das Festival arrangierten Dance-Breaks.





Bei ihrer Begrüßung zeigten sich die Mitglieder dankbar, gemeinsam mit vielen internationalen Künstlern auf einer Bühne stehen zu dürfen. Das Publikum reagierte besonders positiv, als sie bei „Show Me Love“ zum Mitsingen animierten. Zum Abschluss bedankte sich die Gruppe für die Unterstützung der Fans und sprach von einem unvergesslichen Erlebnis.





RIIZE wird im März 2026 bei der „Lollapalooza South America“ in Argentinien, Chile und Brasilien auftreten.