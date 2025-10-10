BLACKPINKs Jisoo veröffentlicht Duettsong mit Zayn Malik

ⓒ BLISSOO

BLACKPINK-Mitglied Jisoo hat am 9. Oktober das Teaservideo zu ihrem neuen Duett „Eyes Closed“ mit dem ehemaligen One-Direction-Sänger Zayn Malik veröffentlicht. Der Song erscheint offiziell am 10. Oktober um 13 Uhr und markiert Jisoos erste Zusammenarbeit mit einem männlichen Künstler.





Die Veröffentlichung wurde durch eine gezielte Teaser-Kampagne vorbereitet, die in sozialen Medien für große Aufmerksamkeit sorgte. Erste mysteriöse Bilder, die Jisoo mit der Silhouette eines Mannes zeigten, weckten Spekulationen über eine mögliche Kollaboration. Nach und nach wurde enthüllt, dass es sich dabei um Zayn Malik handelt.





Die Ankündigung löste weltweit Begeisterung aus. Auf chinesischen Musikplattformen wurden zehntausende Vorbestellungen registriert, während das Teaservideo auf YouTube und sozialen Netzwerken Millionen von Aufrufen und Interaktionen erzielte.





„Eyes Closed“ wurde von internationalen Songwritern wie Kiddo A, Alex Hope und Mikky Ekko mitgeschrieben. Der Song behandelt die Überwindung von Liebe und emotionalen Wunden und kombiniert moderne K-Pop-Elemente mit R&B-Einflüssen. Fans erwartet eine harmonische Verbindung beider Stimmen und ein neuer Klang von Jisoo.