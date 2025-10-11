idle veranstalten erste Japan-Tour

ⓒ CUBE Entertainment

Die Girlgroup idle hat ihre erste Konzerttournee in Japan begonnen und bereits ihren Auftritt in Tokio erfolgreich hinter sich gebracht.

Am 4. und 5. Oktober standen die jungen Damen in der Hauptstadt Tokio auf der Bühne und begeisterten das Publikum mit zahlreichen Hits. In den letzten acht Jahren haben die Sängerinnen tatsächlich viele Songs herausgegeben und diese wurden alle ein Erfolg. Besonders haben sich die Fans über Lieder gefreut, die auf Japanisch gesungen wurden: „Fate“, „Klaxon“, „Wife“, „Girlfriend“, „Allergy“, „My Bag“, „Tomboy“, „Good Thing“, „Queencrad“ und viele weitere. Die Besucher hatten jedenfalls keine Langeweile und sangen alle Lieder mit.

Da idle ebenfalls Untereinheiten gebildet haben, trugen auch diese ihre Songs vor. Die Sängerinnen meinten nach dem Konzert, dass die Zeit sehr schnell vergangen sei. Sie könnten es einfach nicht glauben, dass die beiden Tage so blitzschnell vergangen waren. Sie seien sehr glücklich, ihre Fans getroffen zu haben und freuten sich auf ein weiteres Mal.

Am 18. und 19. werden sie dann in Kobe auftreten.