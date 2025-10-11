Twice weiter in Hot 100 vertreten

ⓒ JYP Entertainment

Die internationale Beliebtheit der koreanischen Gruppe Twice dauert an. Denn die Sängerinnen sind gleich mit zwei Liedern in den Hot 100 vertreten. Das Lied „Strategy“ aus ihrem jüngsten 14. Minialbum und “Takedown“ aus dem OST-Album zur Animation K-Pop Demon Hunters stehen jeweils auf Platz 51 und 50. Die beiden Songs sind am 19. Juli und 2. August in die Hot 100 eingestiegen, so dass sie nach dem Stand des 4. Oktober 10 Wochen und 12 Wochen in Folge dort vertreten sind. Auch in anderen Charts wie Apple Music, Spotify und Official Charts sind sie zu finden.

Twice haben am 30. September auf ihrem offiziellen Kanal ihre sechste Welttournee angekündigt. Sie werden im nächsten Jahr 42 Regionen besuchen und 56 Mal auf der Bühne stehen.

Twice feiern am 10. Oktober ihr zehntes Bühnenjubiläum und werden ein Sonderalbum herausgeben. Am 18. Oktober wird dann ein Fantreffen veranstaltet.