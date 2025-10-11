Jo Yong-pil tritt im KBS-Fernsehen auf

ⓒ KBS

Während der Chuseok-Feiertage konnte man im Fernsehen einen besonderen Star sehen. Es ist Jo Yong-pil, der auch König der Sänger genannt wird. Anlässlich des 80. Jahrestages der Unabhängigkeit Koreas hat KBS ein besonderes Programm auf die Beine gestellt. Er sang vor vielen Fans und die Aufzeichnung dieses Konzertes wurde am 6. Oktober im Sender KBS2 ausgestrahlt.

Jo sagte, dass es für ihn der erste Auftritt bei KBS seit 28 Jahren wäre. Er sei nervös, da er so lange nicht mehr im Fernsehen aufgetreten sei. Aber da er schon recht alt sei, habe er nicht mehr so viele Gelegenheiten, vor seinen Fans zu singen. Er zeigte sich sehr glücklich und freute sich sehr, als die Anwesenden seinen Song mitsangen.

Jo Yong-pil schaffte als erster in Korea eine Million Plattenverkäufe. Er hat zudem als erster Sänger die Marke von 10 Millionen Alben in Korea erreicht. Außerdem gibt es von keinem Sänger mehr Lieder in Schulbüchern als von ihm. Jo kann also stolz auf eine Reihe von Rekorden blicken. Kein Wunder, er ist schon 57 Jahre lang in der Musikwelt tätig.

Jo sang an dem Tag 29 Lieder und das Konzert dauerte etwa drei Stunden. Ein Dokumentarfilm zum Konzert wurde am 8. Oktober ebenfalls bei KBS 2 gesendet.