HYBE arbeitet mit Nationalmuseum zusammen

ⓒ HYBE

Die Agentur HYBE hat für die globale Verbreitung koreanischer Kultur mit dem Nationalmuseum und der Stiftung des Nationalmuseums einen Vorvertrag geschlossen. Zur Unterzeichnung des MoU kamen die Chefs der drei Organisationen.

Im Nationalmuseum sind etwa 440.000 Exponate ausgestellt und es ist damit das größte Museum des Landes. Im letzten Jahr besuchten es über 3,79 Millionen Menschen, damit steht es auf Rang acht der am meisten besuchten Museen der Welt. In diesem Jahr werden etwa fünf Millionen Besucher erwartet.

Die National Museum Foundation führt verschiedene Projekte mit den Exponaten des Museums durch. Zum Beispiel konzipiert sie verschiedene Artikel, die dann im Museumsshop als Souvenir verkauft werden.