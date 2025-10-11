Zum Menü Zum Inhalt

Jung Kook schreibt weiter Rekorde

2025-10-11

Unterwegs mit Musik

ⓒ Big Hit Music
Der Sänger Jung Kook hat abermals seinen Rekord bei Billboard erneuert.
Laut den Veröffentlichungen von Billboard am 4. Oktober ist das Sololied „Seven“ von Jung Kook auf Platz 133 von „Global 200“ zu finden. Damit befindet sich das Lied seit der Herausgabe schon 114 Wochen in Folge in diesen Charts. Es ist ein endgültiger Beweis dafür, dass er große Beliebtheit genießt.
Damit hat Jung Kook den Rekord von „Dynamite“ von BTS, das 113 Wochen in Folge in diesen Charts vertreten war, gebrochen. Zugleich ist er der erste asiatische Sänger, der sich so lange in den Charts hält. 
In den britischen Official Charts war er auch recht lange zu finden, dort stieg er zuerst auf dem dritten Platz ein, und hielt sich dann 14 Wochen lang in diesen Charts. 
Das Lied “Seven” wurde bei Spotify bislang über 2,56 Milliarden Mal gehört, was ebenfalls ein Rekord für einen asiatischen Sänger ist.
